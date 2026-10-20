رئيس الوزراء الفرنسي: الانتشار الأمني سيكون كبيرا جدا خلال تظاهرات السبت المقبل

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، أن الانتشار الأمني سيكون كبيرا جدا خلال تظاهرات السبت المقبل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وسادت حالة من الهدوء في المدن الفرنسية خلال الليل في ظل حظر التجول الذي فرض عقب مشاهد الفوضى ​التي اندلعت في مطلع الأسبوع الحالي، في الوقت الذي أعلنت ‌فيه الجماعات الاحتجاجية عن جولة جديدة من المظاهرات يوم السبت المقبل.

مظاهرات وأعمال شغب في فرنسا



وبعد صدمة أعمال العنف غير المسبوقة في مطلع الأسبوع الحالي، تسعى الحكومة جاهدة لطمأنة الناس بأنها استفادت من ​الدروس المستخلصة من الثغرات الأمنية التي تركت مراكز مدن مثل باريس ​ومارسيليا وليون دون حماية تذكر أمام المشاغبين واللصوص في أعقاب ⁠المظاهرات.