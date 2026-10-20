الاتحاد الأوروبي: اتفاق مبدئي على تعديلات تنظيمية لدعم قطاع المنتجات العضوية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم توصل الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء تعديلات تنظيمية لدعم قطاع المنتجات العضوية داخل دول التكتل الأوروبي.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم / الثلاثاء/ - "أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل القواعد الحالية أكثر وضوحًِا وسهولة في التطبيق، كما ستساهم في خفض الأعباء الإدارية عن المزارعين والشركات، فضلاً عن ضمان استمرارية التجارة الدولية والحفاظ في الوقت ذاته على سلامة وموثوقية علامة المنتجات العضوية للاتحاد الأوروبي".

كما أورد البيان تصريح عن وزير الزراعة والغذاء الأيرلندي مارتن هايدن أوضح فيه:- "لقد حققت الرئاسة الأيرلندية اليوم نتائج ملموسة وقوية لصالح المزارعين والمستهلكين وقطاع الأغذية الزراعية، ويُمثل اتفاق اليوم بشأن التعديلات المستهدفة على تنظيم المنتجات العضوية في الاتحاد الأوروبي دليلاً على التزامنا بدعم الزراعة المستدامة وتهيئة الظروف الملائمة لضمان ازدهار قطاع المنتجات العضوية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي".