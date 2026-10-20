ترامب يعتزم منح صحفي أمريكي مكافأة قدرها 10 آلاف دولار.. و30 ألف دولار للمواطنين.. ما القصة؟

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجًا جديدًا بقيمة 25 مليون دولار لتشجيع المبلغين عن المخالفات، يتيح للأمريكيين الحصول على مكافآت مالية مقابل تقديم معلومات تساعد في كشف عمليات الاحتيال المتعلقة بأموال دافعي الضرائب، حسب شبكة فوكس نيوز.



ترامب يعلن مكافاة جديدة للمواطنين



وستتيح المبادرة الجديدة، التي تحمل اسم برنامج حوافز المبلغين عن الاحتيال (WHIP)، مكافآت تصل إلى 30 ألف دولار للمبلغين المستوفين للشروط، الذين تؤدي المعلومات التي يقدمونها إلى صدور أحكام بالإدانة في قضايا احتيال أو اتخاذ إجراءات إنفاذ اتحادية مهمة.



وقالت أنه من المتوقع أن يعلن ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس إطلاق البرنامج اليوم الثلاثاء، على أن تتولى وزارة العدل الإشراف على المبادرة وتلقي البلاغات عبر موقع إلكتروني اتحادي جديد مخصص للإبلاغ عن حالات الاحتيال.



ويعتزم ترامب أيضًا منح الصحفي المستقل نيك شيرلي مكافأة قدرها 10 آلاف دولار، تقديرًا لتقاريره بشأن شبهات احتيال في ولاية مينيسوتا، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

