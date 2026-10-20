حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء ببشتيل والبراجيل بأوسيم ومصادرة خلاطتين أسمنتيتين

شن المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، حملة لإزالة عدد من مخالفات البناء بنطاق المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بشأن التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، وفرض سيادة القانون.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة سقف الدور التاسع وأعمدة الدور العاشر لعقار مخالف على مساحة تقدر بنحو 200 متر مربع بناحية قرية بشتيل، بالإضافة إلى إزالة سور خرساني مدعم بأعمدة خرسانية بطول يقدر بنحو 200 متر بناحية قرية البراجيل.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة عدد 2 خلاطة أسمنتية، وإيداعهما بمخازن الإشغالات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أوسيم، استمرار الحملات الميدانية للتصدي لمخالفات البناء في المهد، وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط العمراني وتطبيق القانون على الجميع.