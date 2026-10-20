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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتفقد كلية الصيدلة ويتحاور مع الطلاب

الزيارة
الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

أجرى  الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جولة تفقدية بكلية الصيدلة، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على انتظام التدريبات العملية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التحصيل العلمي والتدريب العملي.

وتتم العملية التعليمية بكلية الصيدلة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع العلوم الصحية، والأستاذ الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، والأستاذة الدكتورة راندا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فيما رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور تامر حسنين حامد، منسق برامج كلية الصيدلة.

وشملت الجولة تفقد أحد معامل الكلية، حيث تابع رئيس الجامعة جانبًا من التدريب العملي لطلاب المستوى الأول ببرنامجي فارم دي ، وفارم دي صيدلة إكلينيكية، بمقرر النباتات الطبية، وحرص على التحدث مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم بشأن تجربتهم التعليمية داخل الجامعة، واستطلاع مدى رضاهم عن العملية التعليمية، والتعرف على أي طلبات أو شكاوى قد تواجههم.

وخلال حواره مع الطلاب، أكدوا أن الأمور تسير على نحو جيد، معربين عن سعادتهم بالدراسة في الجامعة ورضاهم عن تجربتهم الجامعية. ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عادل حسن أن مكتبه مفتوح أمام الطلاب في أي وقت، مرحبًا بتواصلهم معه لطرح أي استفسارات أو مناقشة أي مشكلات أو احتياجات، بما يسهم في تهيئة مناخ جامعي إيجابي يدعم الطلاب ويعزز مشاركتهم في تطوير العملية التعليمية.

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