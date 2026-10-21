الإمارات تتقدم في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026 وترتفع إلى الفئة «B»

حققت دولة الإمارات تقدمًا في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، بعدما ارتفعت نتيجتها إلى 70 نقطة، مقارنة بـ64.9 نقطة في عام 2025، لتنتقل من الفئة «C+» إلى الفئة «B»، وفق التقرير الصادر عن شركة «ميرسر» ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي.

وأظهر التقرير حصول منظومة المعاشات التقاعدية الإماراتية على الفئة «A» في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين، بما يعكس التحسن في تقييم عدد من الجوانب المرتبطة بكفاءة نظام الدخل التقاعدي في الدولة.

ويقيّم المؤشر أنظمة التقاعد في الدول المشاركة استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة المالية للمنظومة، والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تؤثر في قدرة الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج المؤشر تمثل مرجعًا دوليًا مهمًا لتوجيه جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الإمارات، مشددة على أن الحفاظ على استدامة النظام مسؤولية وطنية مستمرة، تستهدف صون حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين حاليًا، وضمان استمرار كفاءة المنظومة في خدمة الأجيال المقبلة.

وشهدت منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات خلال السنوات الماضية تطورات تشريعية وإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب التوسع في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الوعي المالي والتخطيط المبكر للتقاعد.

وفي إطار دعم الاستعداد المالي للمواطنين، تواصل الهيئة تنفيذ مبادرات تستهدف ترسيخ ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل، من بينها برنامج «وفره» لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج «خطوة توازن» للإرشاد المالي، فضلًا عن خدمات الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة «معاشي».

وأكدت الهيئة استمرارها في دراسة نتائج المؤشر وتوصياته، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يعزز الاستدامة المالية للمعاشات ويحافظ على حقوق المستفيدين من الأجيال الحالية والقادمة.