إخلاء سبيل صديقة نورا ضحية طلق الخرطوش بشبرا الخيمة

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار خالد إبراهيم، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وبإشراف وكيل النيابة مروان شكشوك، إخلاء سبيل ذكرى، صديقة الطالبة نورا ضحية الطلق الناري الخرطوش بشبرا الخيمة، وذلك عقب ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع الطالبة «نورا»، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والرأس، خلال وجودها برفقة صديقتها وخطيب الأخيرة بشارع 15 مايو بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في محاولة للصلح بين الصديقة وخطيبها بعد نشوب خلاف بينهما.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «نورا»، 18 عاماً طالبة بالمرحلة الثانوية ومقيمة بعزبة رستم، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش في الوجه والرأس، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات أن خطيب صديقة المجني عليها كان بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، وخرجت منه طلقة أصابت نورا وأودت بحياتها، أثناء وجودهم معًا لمحاولة إنهاء الخلاف بين الصديقة وخطيبها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها ذهبت برفقة صديقتها وخطيب الأخيرة في محاولة للصلح بينهما، إلا أن اللقاء انتهى بمأساة بعدما أصابتها الطلقة النارية، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة، فيما قام المتهم بتغطية جثمانها بحصيرة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وفقًا للتحريات.

وجاء قرار إخلاء سبيل صديقة المجني عليها عقب ورود تحريات المباحث، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.