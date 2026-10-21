تأجيل مباراة تولوز وتروا في الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن يستضيف فيها نادي تولوز نظيره تروا ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث تم نقل موعدها من السبت إلى الأحد، وذلك بناءً على طلب من المحافظة المحلية.

وشهدت فرنسا هذا الشهر بعضاً من أسوأ موجات الاضطراب منذ سنوات، تخللتها عمليات اعتقال لآلاف الأشخاص، بالإضافة إلى تعرض متاجر للنهب أو التخريب خلال احتجاجات اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات العامة.



وعلى إثر هذه الاحتجاجات، فرضت مدينة تولوز حظر تجول ليلي في بعض أجزائها، ومن المقرر أن ينتهي هذا الحظر يوم الأحد.



وذكرت رابطة الدوري الفرنسي في بيان لها: "بناءً على طلب محافظة ‘هوت غارون’ وبالاتفاق مع الجهة الناقلة لمباريات الدوري، تقرر نقل موعد مباراة تولوز ضد تروا إلى يوم الأحد، 25 أكتوبر، في تمام الساعة 5:15 مساءً".



وكان ناديا أولمبيك مارسيليا وليل، المنافسان في الدوري الفرنسي، قد أعلنا يوم الاثنين أن متاجرهما الرسمية تعرضت للنهب خلال تلك الاضطرابات.