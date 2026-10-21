الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو مع تصاعد توقعات رفع الفائدة البريطانية

\ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، بعدما عزز تسارع التضخم في بريطانيا إلى 3.5% في سبتمبر توقعات الأسواق برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل.

وزاد الجنيه بنسبة 0.1% أمام الدولار إلى 1.339 دولار، ليظل قرب أعلى مستوياته في نحو شهر، كما ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو إلى 83.80 بنس، مسجلًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، ليصل إلى أقوى مستوى له أمام العملة الأوروبية الموحدة منذ 17 شهرًا، وفقًا لبيانات الأسواق.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5% في سبتمبر، مقابل 3.1% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 3.4%، في ظل تسارع ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الإيرانية.

وعززت البيانات، إلى جانب مؤشرات على تحسن محدود في سوق العمل واستمرار نمو الأجور، توقعات المستثمرين بتشديد السياسة النقدية؛ إذ سعّرت أسواق المال تقريبًا بالكامل رفعًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع توقعات بأربعة ارتفاعات بحلول منتصف العام المقبل.

وفي أسواق الصرف، ارتفع الجنيه بنحو 2% أمام اليورو منذ بداية أكتوبر، متجهًا نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ مايو 2023، كما صعد بنحو 1% أمام الدولار خلال الشهر الجاري، بينما تعرض اليورو لضغوط بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا وتفاقم المخاوف بشأن أوضاعها المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي.

وتترقب الأسواق الموازنة البريطانية المقرر إعلانها الأسبوع المقبل، في أول موازنة لوزير المالية جون هيلي، وسط توقعات بأن تتضمن تدابير لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة صدمة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب.