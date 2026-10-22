قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة
إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»
هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب
الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص
حمام سباحة بدل غرفة الصحافة.. «ترمب» يدرس إخراج المراسلين من البيت الأبيض
ننشر النص الكامل لـ مشروع تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
لماذا يتجه مشروع قانون صندوق الشهداء لإلغاء القيد الزمني في حالات العجز والوفاة؟ .. تفاصيل
عيب يا بهوات اتكسفوا.. علاء ميهوب يهاجم لاعبي الأهلي بعد التعادل مع القناة
الأهلي يدرس إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع القناة وعموتة خارج دائرة الحساب| خاص
زيلينسكي: نأمل عقد مُحادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا قبل مطلع نوفمبر
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء.. كيف عالج المشروع حالات تطور الإصابة بعد مرور عام؟
محافظة تعز: مقتـ.ـل 9 مدنيين وإصابة 42 آخرين جراء اعتداءات الفصائل المسلحة خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس.. مفاجآت في سعر عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات الأربعاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، في ظل توقعات واسعة النطاق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الخميس 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس 22-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4134 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7200 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ، 50.400 ألف جنيه. 

وطرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، رؤيته لمستقبل الأسعار، متوقعًا إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.


 

الذهب أسعار الذهب سعر جرم الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية

عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا

محمود جهاد

خاص| فحوصات طبية تحسم موقف محمود جهاد من مباراة الزمالك المقبلة

ترشيحاتنا

الزمالك

قلقان على الزمالك.. أحمد دويدار يحذر من مواجهة الجيش الرواندي

الاهلي

عبدالناصر محمد: الأهلي لم يطلب ضم إبراهيم سامي.. والعقود في القناة لا تتجاوز 5 ملايين

الاهلي

فتحي سند: الأهلي ينجو من الغرق أمام القناة.. وبيراميدز يبتعد بالصدارة

بالصور

أليف تحلق فوق سيارات تسلا.. هل اقترب عصر السيارات الطائرة من الواقع؟

سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس

وصفات آخر الشهر.. أكلات اقتصادية وسريعة بدون لحوم وغير مكلفة

اكلات اقتصادية بدون لحوم
اكلات اقتصادية بدون لحوم
اكلات اقتصادية بدون لحوم

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد