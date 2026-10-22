تطبيق «أرغب في عمل توكيل» 2026.. خطوات الحجز الإلكتروني ومواعيد عمل الشهر العقاري

تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، والحد من التكدس داخل المكاتب.

وتأتي خدمة «أرغب في عمل توكيل» ضمن الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها عبر الهاتف المحمول، إذ تتيح التعرف على مكاتب التوثيق القريبة واختيار المكتب المناسب، ثم إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال إجراءات الحجز.

خطوات استخدام تطبيق «أرغب في عمل توكيل» إلكترونيًا

يمكن للمواطنين استخدام التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى متجر التطبيقات «Google Play» على الهاتف المحمول، والبحث عن تطبيق «أرغب في عمل توكيل» ثم تحميله وتثبيته.

تفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي (GPS) على الهاتف، حتى يتمكن التطبيق من تحديد مكاتب التوثيق القريبة من موقع المستخدم.

استعراض المكاتب المتاحة على الشاشة، ثم اختيار مكتب التوثيق المناسب.

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي وتصنيف الخدمة ونوع المحرر، مع تحديد يوم الحجز وموعد استلام المحرر وفقًا للخيارات المتاحة.

ويُنصح بمراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسال الطلب، مع التحقق من تفاصيل الموعد الذي يحدده التطبيق.

خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، لتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتقليل الحاجة إلى التوجه للمكاتب في جميع مراحل تقديم الخدمة.

وتشمل الخدمات توكيلًا رسميًا عامًا في القضايا، وتوكيلًا رسميًا عامًا للبنوك، وتوكيلًا في الأمور الزوجية، وتوكيلًا عامًا مخصصًا، إلى جانب توكيل إدارة سيارة وتوكيل بيع سيارة وعقد بيع سيارة.

كما تتضمن الخدمات عددًا من الإقرارات الرسمية، مثل إقرار شطب دعوى، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار قبول بيانات مساحية، وغيرها من المعاملات التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال بوابة مصر الرقمية.

ووفقًا للبيانات الواردة بشأن الخدمات الإلكترونية، يبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 22 خدمة، موزعة بواقع 16 خدمة توثيق و6 خدمات شهر، مع ضرورة مراجعة البوابة الرسمية للتأكد من العدد الحالي للخدمات المتاحة قبل النشر.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري في مصر

تبدأ مواعيد العمل المعتادة في عدد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، من السبت إلى الخميس، مع إجازة يوم الجمعة، وفقًا للمواعيد الواردة في البيانات المتاحة.

كما تعمل بعض مكاتب التوثيق خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، لتوفير خيارات إضافية للمواطنين وإنجاز معاملاتهم في أوقات مختلفة.

ويُفضل التأكد من مواعيد المكتب المراد زيارته قبل التوجه إليه، نظرًا لاختلاف ساعات العمل بين الفروع، وإمكانية تغير المواعيد وفقًا لنظام التشغيل المطبق بكل مكتب.

كيفية طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة ورسوم الخدمة

توفر وزارة العدل خدمة التوثيق المتنقل لتيسير حصول المواطنين على بعض خدمات التوثيق خارج مقار المكاتب، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحركة والانتقال.

ووفقًا للبيانات الواردة بشأن الخدمة، تبلغ تكلفة طلب سيارة التوثيق المتنقلة 500 جنيه، ويمكن الاستعلام عن إمكانية حجز السيارة وتفاصيل الخدمة من خلال رقم الهاتف 01555559875.