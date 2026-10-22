الأمم المتحدة: ظاهرة النينيو تهدد 50 مليون شخص بالجوع وتفاقم الاحتياجات الإنسانية

حذّرت الأمم المتحدة من احتمال أن تبلغ ظاهرة النينيو الجوية الحالية مستويات غير مسبوقة من الشدة، بما ينذر باضطرابات مناخية واسعة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، في وقت قد يواجه فيه 50 مليون شخص مستويات متزايدة من الجوع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "سيليست ساولو" ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "توم فليتشر"، إلى تحرك عاجل واستباقي لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا.

وأصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقعات مناخية موسمية جديدة أشارت فيها إلى أن "ظاهرة النينيو الحالية قد تبلغ مستويات غير مسبوقة من حيث الشدة؛ إذ تتجاوز فعليا نطاق مؤشرات الرصد التي استخدمناها على مدى العقود الأربعة الماضية". وأشارت إلى توقعات بأن تصل ظاهرة النينيو إلى ذروتها قرب نهاية عام 2026، "لكن آثارها ستظل ملموسة لفترة طويلة بعد ذلك".

وشددت "سيليست ساولو" على أن حجم التهديد المناخي لا يعني بالضرورة أن تتحول الظاهرة إلى كارثة إنسانية. وقالت: "لدينا العلم والتوقعات وأنظمة الإنذار المبكر اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش. ما نحتاج إليه الآن هو اتخاذ إجراءات حاسمة، ولا سيما لحماية المجتمعات الأضعف. لا يمكننا وقف ظاهرة النينيو، لكن يمكننا منع الكثير من أسوأ عواقبها الإنسانية".

وحذّرت "ساولو" من أن الآثار قد تكون أشد وطأة على الأشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة أصلا – بمن فيهم اللاجئون والنازحون والمجتمعات المتضررة من النزاعات – حيث تتعرض خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية لضغوط متزايدة.

وأوضحت أن المنظمة تعمل بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاء آخرين في الأمم المتحدة والأوساط الإنسانية على تحويل التوقعات المناخية إلى قرارات عملية.

تؤدي ظاهرة النينيو إلى اضطراب الأنماط المعتادة لدرجات الحرارة وهطول الأمطار، فتتسبب في جفاف شديد في بعض المناطق، وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة في مساحات واسعة من العالم.

ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد، تشهد مناطق مختلفة بالفعل ظواهر جوية متطرفة، يُتوقع أن تتزايد وتتسبب في تداعيات متلاحقة مع اشتداد الظاهرة. ففي أجزاء من شرق أفريقيا، تشير التوقعات الأخيرة إلى احتمالات هطول أمطار أعلى من المعتاد خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، ما يزيد المخاوف من الأمطار الغزيرة والفيضانات. أما الجنوب الأفريقي، فيواجه مخاطر متزايدة لظروف أكثر جفافا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، بما يهدد إنتاج المحاصيل وتوافر المياه وسبل العيش.

وفي جنوب شرق آسيا، قد تؤدي درجات الحرارة الأعلى من المعتاد ونقص الأمطار إلى زيادة التعرض للحرارة وفرض ضغوط إضافية على الزراعة وإمدادات المياه، بالتزامن مع تزايد مخاطر حرائق الغابات والضباب الدخاني. وفي الأمريكتين، يُتوقع هطول أمطار فوق المعدلات المعتادة في شمال غرب الولايات المتحدة والأجزاء الجنوبية من غرب أمريكا الجنوبية، وكذلك في أمريكا الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة البحر الكاريبي. وفي المقابل، يرتفع خطر الجفاف في أجزاء من أمريكا الوسطى وجنوب البحر الكاريبي وحوض الأمازون.

من جانبه، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "توم فليتشر" من أن الأزمة المرتقبة قد تؤدي إلى زيادة الجوع لدى 50 مليون شخص. ويقدّر بنك التنمية الأفريقي أن تكاليف الظاهرة على البلدان الأفريقية قد تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار، وأن تتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة.

وأضاف "فليتشر": "ظاهرة النينيو هذه بالغة الشدة، وتنطوي على قوة تدميرية هائلة. وستجتاح مناطق أمريكا اللاتينية وشرق أفريقيا وجنوبها وآسيا والمحيط الهادئ، متسببة في موجات حرّ شديدة وحالات جفاف وفيضانات".

وأوضح "فليتشر" أن تداعيات هذه الظاهرة لن تقتصر على البلدان المتضررة مباشرة من الظواهر الجوية المتطرفة، إذ قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى صدمات اقتصادية وتفاقم النزاعات والنزوح والهجرة.

ولمواجهة هذه المخاطر، أعلن "فليتشر" تخصيص أكثر من 50 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة لدعم 11 بلدا في الخطوط الأمامية، من بينها تشاد والسلفادور وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان

ودعا "فليتشر" الحكومات وبنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية إلى تمويل الاستعدادات قبل وقوع الأضرار، بدلا من الانتظار حتى وقوعها. كما دعا إلى تعبئة عالمية أوسع تشمل الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والمجتمع العلمي.

وحث "فليتشر" البلدان التي تمتلك قدرات الاستجابة للكوارث على وضعها في حالة تأهب، داعيا العلماء وشركات التكنولوجيا إلى المساهمة بالبيانات والتوقعات والخبرات والحلول العملية.