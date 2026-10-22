قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
إصابة عدد كبير من العمال في تصادم سيارة ملاكي مع تريسكلين بطريق الفيوم
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة غدا .. وحرارة تصل إلى 35 درجة بالصعيد
مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب بالمنطقة
مهيب عبد الهادي يهاجم عموتة: مينفعش تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة
حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014
مصر وكازاخستان ترسمان خريطة توسيع الشراكة .. من التجارة وأمن المياه إلى دعم الدولة الفلسطينية
هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.. حالة الطقس وموعد شتاء 2026
وزير الكهرباء يستعرض مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ 2014 وسيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة
سامح فهمي لصدى البلد: عدد السكان يستنزف الإنتاج وقرار تثبيت أسعار البنزين شجاع| حوار
خاص| وائل جمعة للاعبي الأهلي: عقوبات رادعة في انتظار المقصرين تصل للاستبعاد النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفوق علمي جديد لجامعة قناة السويس.. إعلان قائمة الباحثين الفائزين بمنح أكاديمية البحث العلمي step by step 2026

الفائزين
الفائزين
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، عن قائمة الباحثين الفائزين بمنح أكاديمية البحث العلمي step by step لسنة 2026.  

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يأتي تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة للنهوض بالمنظومة البحثية، مشيرًا إلى الحرص الدائم على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين للباحثين والنوابغ من شباب أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب، ومؤكدًا أن الجامعة تسعى بخطى حثيثة لنشر ثقافة البحث العلمي التطبيقي وتوفير البيئة الأكاديمية المواتية للمنافسة في المبادرات والمنح الوطنية والدولية، بما يسهم في رفع الترتيب الأكاديمي للجامعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الدراسات العليا يولى اهتمامًا بالغًا بمتابعة وتوجيه الباحثين والمشرفين وتقديم الدعم الفني والأكاديمي للاستفادة من المبادرات والمنح التي تطلقها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن فوز هؤلاء الباحثين يعكس المستوى المتميز للكوادر البحثية بالجامعة، ولجان الإشراف ذات الكفاءة العالية والتخصصات المتنوعة التي تضمن تقديم أبحاث ذات جودة ومردود علمي وعملي ملموس.  

وشملت قائمة الباحثين الفائزين بالمنح مجموعة من المتميزين بمختلف الكليات والمعاهد.
 

وفازت الباحثة شيرين محمد عبد اللطيف، المعيد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، وتحت إشراف لجنة تضم الأستاذ الدكتور تامر منصور، والأستاذ الدكتور أحمد سالم، والأستاذ الدكتور محمد حمدي.
 

  كما فازت الباحثة سارة حسين أحمد سليم، المعيد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، وأيضا فاز الباحث أحمد محمد أحمد علي، المعيد بمعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك (قسم المفرخات)، تحت إشراف لجنة تضم المساعد الدكتور محمد أحمد فكري، والدكتورة آلاء شحاته جريح، والباحثة آلاء محمد علي عويس، المعيد بمعهد التقنية الحيوية، تحت إشراف لجنة تضم الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، والدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتور محمد حامد (أستاذ مساعد بالجامعة الألمانية)، والباحثة ليلي شعبان مبارك، باحث الماجستير بكلية العلوم، تحت إشراف لجنة تضم الدكتور هشام عبد الله، والدكتور صلاح أبو بكر، والدكتورة هبة سعد.  
 

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على استمرار جامعة قناة السويس في إطلاق وتفعيل الشراكات العلمية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتأهيل باحثيها لمختلف المنح، تعزيزًا لدور الجامعة كمركز إشعاع علمي وبحثي رائد على المستويين المحلي والدولي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

ترشيحاتنا

منتدى مصر

رئيس جهاز مستقبل مصر: استصلاح 4 ملايين فدان خلال أقل من 12 عامًا

الآباء الكهنة

الأنبا بشارة يختتم الرياضة الروحية للكهنة بتوجيهات رعوية للفترة المقبلة

سلطنة عمان وبريطانيا توقعان على خطابي نوايا في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي في التعليم

سلطنة عمان وبريطانيا توقعان على خطابي نوايا في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي في التعليم

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد