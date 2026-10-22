سوريا.. مقتـ.ل عنصرين وجرح 5 أخرين في اشتباكات مع داعش في ريف دمشق

أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري مقتل عنصرين وجرح 5 أخرين من عناصرها في اشتباكات مع خلية لتنظيم داعش الإرهابي في رنكوس بريف دمشق وذلك أثناء تنفيذ ضربات حاسمة لاجتثاث بؤر الإرهاب.

ونشرت قوى الأمن الداخلي السوري صورا عن مشاهد من الانتشار والمداهمة خلال العملية الأمنية المشتركة لقوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، ضد أوكار خلية لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة رنكوس بريف دمشق.

وفي وقت سابق ، ذكرت قوى الأمن الداخلي السوري استشهاد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر، خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا، حيث أقدمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب على استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة.

ووفق البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي السوري ، فإن قوى الأمن الداخلي تواصل انتشارها في المدينة وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء.