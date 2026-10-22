صندوق السيادة النرويجي يتوخى الحذر تجاه أسهم التكنولوجيا ويرفض زيادة الاستثمار بها

أعلن الصندوق السيادي النرويجي — أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بقيمة تتجاوز 2.3 تريليون دولار — عن تبنيه نهجاً استثمارياً يحذوه الحذر تجاه أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى بالقطاع، محتفظاً بحصة أقل خفيفة (Underweight) مقارنة بمؤشر القياس.

وأكد تروند غراندي، نائب المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار ببنك النرويج (NBIM)، أن الصندوق حافظ على هذا التمركز منذ فترة وليس لديه خطط فورية لتغييره، مشيراً إلى أن حالة التقلب العالية في منظومة الذكاء الاصطناعي — بدءاً من مطوري النماذج ومصنعي الرقائق وصولاً إلى مراكز البيانات ومزودي الطاقة — تدعو إلى التأنّي.

وأوضح غراندي أن خطر تباطؤ تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة أي عقبات تقنية قد يؤدي إلى تراجعات في السوق، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الحذر لا يعني وجود مخاطر هيكلية على النظام المالي العالمي.

ورغم هذا الموقف التحفظي، يتجاوز وزن قطاع التكنولوجيا 23% من إجمالي portfolio الصندوق نظرًا لحجمه الضخم في المؤشرات العالمية. يذكر أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة -0.5% خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثراً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع محفظة السندات.