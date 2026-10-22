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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصناعة: دراسة دقيقة لتحديد الصناعات المستهدفة وتعزيز الإنتاج المحلي

وزير الصناعة
وزير الصناعة
محمد البدوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تحديد الصناعات المستهدفة في مصر يتطلب دراسات دقيقة وشاملة لمختلف الأنشطة التي يمكن تصنيعها محليًا، بما يساعد على تحديد الفرص الواعدة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني.

الإمكانات الصناعية المتاحة وتحديد المنتجات

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أشار الوزير إلى أهمية دراسة الإمكانات الصناعية المتاحة وتحديد المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل مصر، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على تلبية احتياجات السوق.

وأوضح هاشم أن اختيار الصناعات المستهدفة يجب أن يستند إلى رؤية واضحة تستوعب احتياجات الإنتاج المحلي وفرص التوسع، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وربط التصنيع بمؤسسات البحث العلمي.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة، وتعزيز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة.

تحديد الأولويات الصناعية بصورة علمية 

وأضاف أن تحديد الأولويات الصناعية بصورة علمية يمثل خطوة مهمة نحو استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تمتلك مصر فيها فرصًا حقيقية للنمو والتصنيع والتوسع في الأسواق الخارجية.

الصناعة وزير الصناعة خالد هاشم

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