ريال مدريد ينهي مقاطعة الكرة الذهبية.. قرار جديد قبل حفل 2026

كشفت تقارير صحفية عن توجه جديد داخل نادي ريال مدريد الإسباني بشأن حفل الكرة الذهبية 2026، المقرر إقامته يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وسط ترقب للإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية لأفضل لاعبي العالم.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يتجه إلى إنهاء مقاطعته لحفل الكرة الذهبية، بعدما غاب عن النسختين الماضيتين على خلفية الأزمة التي نشبت عقب خسارة البرازيلي فينيسيوس جونيور للجائزة عام 2024، وتتويج الإسباني رودري بها.

ريال مدريد يغير موقفه من الكرة الذهبية

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، من بينها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بدأ ريال مدريد تغيير موقفه تجاه الجائزة، بعدما عاد إلى التفاعل رسميًا مع قائمة المرشحين لنسخة 2026، في خطوة تعكس تحولًا في تعامله مع الحدث.

وتأتي هذه التطورات في ظل وجود عدد من لاعبي الفريق الملكي ضمن قائمة المرشحين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، ما يزيد من أهمية الحفل بالنسبة للنادي الإسباني.

أزمة فينيسيوس وراء مقاطعة ريال مدريد

وكان ريال مدريد قرر عدم حضور حفل الكرة الذهبية عام 2024، بعدما علم أن فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة، التي ذهبت في النهاية إلى رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك.

وأثار القرار غضب مسؤولي النادي الملكي، الذين رأوا أن النجم البرازيلي كان الأحق بالتتويج بعد مساهمته في فوز الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسم 2023-2024.

واستمر غياب ريال مدريد عن الحفل في العام التالي، قبل أن تظهر مؤشرات على تغير موقفه خلال التحضيرات لنسخة 2026.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية يوم 26 أكتوبر في مسرح «لندن بالاديوم»، احتفالًا بالنسخة السبعين من الجائزة التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.