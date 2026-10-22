قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة التبت على عمق 10 كيلومترات
مصير عموتة بعد التعثر الثاني مع الأهلي في الدوري أمام القناة
عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية
إنجاز جديد للدراجات المصرية في كينيا| مهند سعيد يحصد برونزية الطريق.. وجودي محمد تتوج بالفضية
حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مهاجم مودرن سبورت.. مصدر يكشف
ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت اليوم
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي
بزعم تهديد القوات.. استشهاد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جيش الاحتلال
حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟
الوزراء: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن "تخفيف الأحمال الكهربائية" غير صحيحة
وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي واحتواء التصعيد الإقليمي
خلال اتصال مع نظيرته بالكونغو الديمقراطية.. وزير الخارجية يؤكد على أهمية التعاون في نهر النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. هند عاكف وخالد محروس يستعدان لإحياء ذكريات العيال كبرت بمسرحية «العيال رجعت»

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

تستعد الفنانة هند عاكف، بمشاركة الفنان خالد محروس، لافتتاح العرض المسرحي الجديد «العيال رجعت»، الذي يأتي امتدادًا لأجواء المسرحية الشهيرة «العيال كبرت»، وذلك غدًا الجمعة 23 أكتوبر، على مسرح نهاد صليحة، وسط تطلعات لتقديم تجربة مسرحية تجمع بين روح الأعمال الكلاسيكية وطاقات الأجيال الجديدة.

ويأتي العرض في إطار استعادة الأجواء العائلية والكوميدية التي ارتبط بها الجمهور مع المسرح المصري، من خلال عمل يحمل اسمًا يستدعي ذاكرة فنية ارتبطت بواحدة من أبرز المسرحيات في تاريخ الكوميديا المصرية، مع تقديم تجربة جديدة على خشبة المسرح.

وتجسد هند عاكف خلال أحداث المسرحية شخصية «سوسو»، الأخت الصغرى لسلطان وعاطف وكمال، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في ترابط الأسرة، إذ تتولى رعاية أبناء أشقائها، وتسعى إلى الحفاظ على البيت وما يمثله من تراث وقيم ومبادئ، في شخصية تعكس أهمية الروابط العائلية ودور الأسرة في الحفاظ على هويتها وتماسكها.

وأعربت هند عاكف عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي، مؤكدة أن العمل يمثل امتدادًا لتاريخ فني كبير في عالم المسرح، الذي يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور المصري، مشيرة إلى اعتزازها بخوض هذه التجربة التي تجمع بين الأسماء الفنية والخبرات المختلفة.

وقالت عاكف إنها سعيدة أيضًا بالتعاون مع الأجيال الشابة، معتبرة أن اجتماع الفنانين أصحاب الخبرة مع الوجوه الجديدة يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم تجربة فنية متكاملة، وأضافت أن كل جيل يستطيع أن يضيف إلى الآخر، بما يسهم في إثراء العمل وإخراجه بصورة تحقق التناغم بين مختلف المشاركين.

وأضافت أن المسرح يظل أحد أهم أشكال التواصل المباشر بين الفنان والجمهور، لما يمنحه من مساحة للتفاعل الحي، وقدرته على تقديم موضوعات اجتماعية وإنسانية في إطار فني يجمع بين المتعة والرسالة.

ويشارك في بطولة مسرحية «العيال رجعت» إلى جانب هند عاكف وخالد محروس، كل من علوي الحسيني، وهالة سرور، ورؤوف محمد حزين، ونور أبو حساب، في عمل يتولى تأليفه وإخراجه علوي الحسيني.

ومن المقرر أن يشهد العرض افتتاحه على مسرح نهاد صليحة غدًا الجمعة، ليقدم للجمهور تجربة مسرحية جديدة تستلهم أجواء العائلة المصرية، وتعيد طرح أهمية الترابط الأسري والحفاظ على القيم والمبادئ، من خلال شخصيات تجمعها العلاقات العائلية ومواقف الحياة اليومية.

وتراهن هند عاكف وفريق العمل على تقديم عرض يجمع بين الخبرة الفنية والحضور الشبابي، ويمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربة مسرحية تستحضر ذكريات الأعمال الكوميدية العائلية، مع تقديم معالجة جديدة تناسب جمهور المسرح في الوقت الحالي.

الفنانة هند عاكف اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

ترشيحاتنا

شيماء سعيد

بعد أنباء خطوبتها.. محطات في حياة شيماء سعيد مع الراحل إسماعيل الليثي

الفنانة هند عاكف

غدا.. هند عاكف وخالد محروس يستعدان لإحياء ذكريات العيال كبرت بمسرحية «العيال رجعت»

رامي إمام

رامي إمام يكشف حقيقة تقديم فيلم عن الزعيم

بالصور

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد