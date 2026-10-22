غدا.. هند عاكف وخالد محروس يستعدان لإحياء ذكريات العيال كبرت بمسرحية «العيال رجعت»

تستعد الفنانة هند عاكف، بمشاركة الفنان خالد محروس، لافتتاح العرض المسرحي الجديد «العيال رجعت»، الذي يأتي امتدادًا لأجواء المسرحية الشهيرة «العيال كبرت»، وذلك غدًا الجمعة 23 أكتوبر، على مسرح نهاد صليحة، وسط تطلعات لتقديم تجربة مسرحية تجمع بين روح الأعمال الكلاسيكية وطاقات الأجيال الجديدة.

ويأتي العرض في إطار استعادة الأجواء العائلية والكوميدية التي ارتبط بها الجمهور مع المسرح المصري، من خلال عمل يحمل اسمًا يستدعي ذاكرة فنية ارتبطت بواحدة من أبرز المسرحيات في تاريخ الكوميديا المصرية، مع تقديم تجربة جديدة على خشبة المسرح.

وتجسد هند عاكف خلال أحداث المسرحية شخصية «سوسو»، الأخت الصغرى لسلطان وعاطف وكمال، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في ترابط الأسرة، إذ تتولى رعاية أبناء أشقائها، وتسعى إلى الحفاظ على البيت وما يمثله من تراث وقيم ومبادئ، في شخصية تعكس أهمية الروابط العائلية ودور الأسرة في الحفاظ على هويتها وتماسكها.

وأعربت هند عاكف عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي، مؤكدة أن العمل يمثل امتدادًا لتاريخ فني كبير في عالم المسرح، الذي يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور المصري، مشيرة إلى اعتزازها بخوض هذه التجربة التي تجمع بين الأسماء الفنية والخبرات المختلفة.

وقالت عاكف إنها سعيدة أيضًا بالتعاون مع الأجيال الشابة، معتبرة أن اجتماع الفنانين أصحاب الخبرة مع الوجوه الجديدة يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم تجربة فنية متكاملة، وأضافت أن كل جيل يستطيع أن يضيف إلى الآخر، بما يسهم في إثراء العمل وإخراجه بصورة تحقق التناغم بين مختلف المشاركين.

وأضافت أن المسرح يظل أحد أهم أشكال التواصل المباشر بين الفنان والجمهور، لما يمنحه من مساحة للتفاعل الحي، وقدرته على تقديم موضوعات اجتماعية وإنسانية في إطار فني يجمع بين المتعة والرسالة.

ويشارك في بطولة مسرحية «العيال رجعت» إلى جانب هند عاكف وخالد محروس، كل من علوي الحسيني، وهالة سرور، ورؤوف محمد حزين، ونور أبو حساب، في عمل يتولى تأليفه وإخراجه علوي الحسيني.

ومن المقرر أن يشهد العرض افتتاحه على مسرح نهاد صليحة غدًا الجمعة، ليقدم للجمهور تجربة مسرحية جديدة تستلهم أجواء العائلة المصرية، وتعيد طرح أهمية الترابط الأسري والحفاظ على القيم والمبادئ، من خلال شخصيات تجمعها العلاقات العائلية ومواقف الحياة اليومية.

وتراهن هند عاكف وفريق العمل على تقديم عرض يجمع بين الخبرة الفنية والحضور الشبابي، ويمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربة مسرحية تستحضر ذكريات الأعمال الكوميدية العائلية، مع تقديم معالجة جديدة تناسب جمهور المسرح في الوقت الحالي.