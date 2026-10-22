بورصة الدار البيضاء تنهي تدولاتها على وقع الأخضر

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,74% ، ليستقر بذلك عند 17.134,15 نقطة.

من جانبه.. سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,9 % إلى 1.244,21 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,6 % إلى 1.263,06 نقطة.

بدوره.. سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 1,12 % إلى 1.629,3 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 196,87 مليون درهم، أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 1.006,73 مليار درهم.