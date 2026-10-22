وزير الدفاع البريطاني يدعو للاستعداد لنقص الغذاء بسبب الهجمات الإلكترونية

دعا وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج المواطنين إلى الاستعداد لاحتمال حدوث نقص في الغذاء نتيجة الهجمات الإلكترونية، وذلك خلال افتتاح منشأة "راينميتال" للصناعات الدفاعية في مدينة تلفورد، في ظل تهديدات قد تؤثر على سلاسل الإمداد والخدمات الأساسية.

وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، أن ستريتينج أعلن إطلاق مبادرة حكومية لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات، وحث المواطنين على الاستعداد للطوارئ من خلال الاحتفاظ بمخزون من الأغذية غير القابلة للتلف ومياه الشرب يكفي ثلاثة أيام، إلى جانب جهاز راديو يعمل بموجات إف إم وأغطية.

وجاءت تصريحاته عقب تعطل مواقع إلكترونية حول العالم إثر اكتشاف ثغرة أمنية في لغة البرمجة "بي إتش بي"، ما أثار مخاوف من مخاطر الهجمات الإلكترونية. وأكد ستريتينج ضرورة التعامل مع تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات بالجدية نفسها التي تحظى بها مسألة الدفاع الوطني، في ظل التهديدات الأمنية والحروب الهجينة.