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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسين الهنداوي: الأمة العربية باقية ومشروع الوحدة الرومانسي لم يكن واقعياً

الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي
الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي
محمود زيدان

أكد الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأمة العربية لا تزال موجودة وقادرة على الإنتاج والتأثير رغم الأزمات والانقسامات التي تشهدها بعض الدول، مشيراً إلى أن الوجود العربي يتخذ أشكالاً متعددة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الهنداوي، خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن فكرة الوحدة العربية الشاملة بصورتها الرومانسية التي طُرحت تاريخياً لم تكن تعكس واقعاً قائماً، موضحاً أنه لم توجد دولة عربية واحدة أو دولة إسلامية واحدة موحدة طوال التاريخ بالمعنى الشامل المتداول.

وأكد أن استمرار الأمة العربية لا يرتبط بالضرورة بوجود كيان سياسي موحد، لافتاً إلى أن العرب يواصلون حضورهم وإنتاجهم في مختلف المجالات، رغم التفاوت في مستويات التطور بين المجتمعات والدول العربية، وما تواجهه بعض البلدان من صراعات داخلية وتحديات تهدد تماسكها.

وأشار الهنداوي إلى أن النجاحات العربية لا تقتصر على اجتهادات فردية معزولة، بل تعكس ظاهرة أوسع من الحضور والإنتاج على المستوى العالمي، مستشهداً بنماذج مصرية بارزة، من بينها لاعب كرة القدم محمد صلاح، والعالم أحمد زويل، والأديب نجيب محفوظ، الذين حققوا حضوراً دولياً في مجالات مختلفة.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن التطور العربي يتسم بالتفاوت بين المجالات والمجتمعات، مؤكداً أن استمرار الإنتاج والتميز العربيين على الساحة الدولية يعكس حيوية الأمة وقدرتها على الحضور، رغم التحديات السياسية والانقسامات التي تواجه عدداً من دول المنطقة.

الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي حسين الهنداوي الجامعة العربية توك شوك

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