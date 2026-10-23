رئيس جامعة قناة السويس يهنئ فريق تمريض لحصوله على شهادة تسجيل تصميم صناعي من بريطانيا

هنأ الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، بإشراف الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالله، عميد الكلية، بمناسبة حصول ابتكارهم «ThermoTale»، ميزان الحرارة الذكي التفاعلي للأطفال، على شهادة تسجيل تصميم صناعي من مكتب الملكية الفكرية بالمملكة المتحدة (UK Intellectual Property Office)، في إنجاز يعكس قدرة الكفاءات الأكاديمية بالجامعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير حلول صحية مبتكرة، تجمع بين الدقة التقنية ومراعاة الجوانب النفسية والإنسانية في رعاية الأطفال.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الذي يجسد توجه الجامعة نحو دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير أفكار علمية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتراعي راحة المرضى، ولا سيما الأطفال.

ومن جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريق الابتكار بكلية التمريض على هذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس قدرة أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس على تقديم حلول مبتكرة تجمع بين البحث العلمي التطبيقي والتكنولوجيا الحديثة، وتستجيب لاحتياجات المجتمع. وأشار إلى أن تسجيل التصميم الصناعي لابتكار«ThermoTale» لدى مكتب الملكية الفكرية بالمملكة المتحدة يؤكد أهمية دعم الأفكار العلمية القابلة للتطبيق، وتشجيع الباحثين على تطوير ابتكارات تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن الابتكار يمثل نموذجًا لتكامل المعرفة العلمية مع مراعاة الجوانب النفسية والإنسانية في التعامل مع الأطفال، من خلال توظيف التكنولوجيا التفاعلية للحد من الخوف والقلق المصاحبين للإجراءات الصحية، متمنيًا لفريق العمل دوام التوفيق ومزيدًا من الإنجازات التي تعزز مكانة الجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتدعم توجيه مخرجات البحث العلمي نحو خدمة المجتمع.

ويقدم ابتكار «ThermoTale» مفهومًا جديدًا لقياس درجة حرارة الأطفال، من خلال ميزان حرارة ذكي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة دون تلامس، ومزوّد بشاشة تفاعلية تعرض قصصًا مصورة ورسومًا متحركة قصيرة أثناء عملية القياس، بما يساعد على تشتيت انتباه الطفل والحد من مشاعر الخوف والقلق المرتبطة بالإجراءات الصحية.

ويتميز التصميم بشكله العصري المستوحى من أجهزة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب مقابض مريحة وأزرار تحكم سهلة الاستخدام، بما يجعله مناسبًا للاستخدام في عيادات الأطفال والمنشآت الصحية والمنازل، ويجمع بين سهولة الاستخدام والتفاعل الترفيهي، بهدف جعل تجربة قياس درجة الحرارة أكثر راحة للأطفال.

ويستهدف الابتكار تحسين تجربة قياس درجة الحرارة لدى الأطفال، والمساهمة في تقليل الخوف والقلق أثناء القياس، ودمج التكنولوجيا التفاعلية بالحلول الصحية الموجهة للأطفال، فضلًا عن دعم تقديم رعاية صحية تراعي الجوانب النفسية والإنسانية للطفل، وتضع راحته في مقدمة الأولويات.

وحصل التصميم على شهادة تسجيل تصميم صناعي من مكتب الملكية الفكرية بالمملكة المتحدة (UK Intellectual Property Office)، تحت رقم 6503976، بما يمثل خطوة مهمة لفريق الابتكار في مجال تصميم الحلول الصحية الموجهة للأطفال.

ويجسد «ThermoTale» توجهًا نحو تطوير أدوات صحية مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتفاعل الإنساني، وتسهم في توفير تجربة أكثر إيجابية للأطفال أثناء الإجراءات الصحية، بما يعزز الاهتمام باحتياجاتهم النفسية إلى جانب متطلبات الرعاية الطبية.

ويضم فريق الابتكار من كلية التمريض بجامعة قناة السويس كلًا من الدكتور إسلام رضا مشالي، والدكتور غنيم السيد غنيم، والدكتورة عزة إسماعيل إسماعيل السيد.

وتقدم جامعة قناة السويس خالص التهنئة لفريق الابتكار، متمنيةً لهم دوام التوفيق ومزيدًا من الإنجازات العلمية والابتكارية التي تعزز مكانة الجامعة، وتدعم دورها في توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع وتطوير منظومة الرعاية الصحية.