تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 60 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 4 عناصر جنائية بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.