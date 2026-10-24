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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في الأردن إلى 9 شهداء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية وفاة مصاب تاسع متأثرًا بجراحه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 9 شهداء، وسط استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين في عدد من المستشفيات.

وجاءت الوفاة أثناء تلقي المصاب العلاج في مستشفى الأمير علي العسكري، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحادث، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات التي أصيبت خلال الهجوم.

وكان وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور أعلن، السبت، وجود حالة واحدة حرجة بين المصابين في مستشفى الأمير علي العسكري، موضحًا أن وضعها الصحي لا يزال غير مستقر ويحتاج إلى متابعة طبية مكثفة.

وأشار البدور إلى أن معظم الإصابات كانت مصحوبة بنزيف حاد وإصابات في الشرايين، الأمر الذي استدعى إجراء عمليات جراحية وتوفير كميات من الدم لإنقاذ المصابين.

وأوضح وزير الصحة أن 6 مصابين آخرين في مستشفى الأمير علي العسكري حالتهم مستقرة، بينما يتلقى 5 مصابين العلاج في مستشفى الكرك الحكومي، وجميعهم في حالة مستقرة، مع احتمال خروج بعضهم بعد استكمال التقييم الطبي.

وأضاف أن مدينة الحسين الطبية استقبلت 8 مصابين، بينهم 7 حالات مستقرة، فيما تخضع الحالة الثامنة للمراقبة الطبية المشددة بسبب إصابات في الطحال ومناطق أخرى، رغم استقرار وضعها الصحي العام.

كما استقبل مستشفى البشير 3 حالات، خضع اثنان منها لعمليات جراحية، مع استقرار حالتهما الصحية، في حين يتلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى الإيطالي بالكرك، وجميع الحالات المذكورة مستقرة وفقًا للتصريحات الطبية.

وأكد البدور استمرار عمل الكوادر الطبية في المستشفيات المختلفة لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الفرق الطبية منذ وصول الحالات.

من جانبه، أكد مدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة، الجمعة، استمرار التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية المتورطين في الهجوم، والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وتأتي هذه التطورات مع ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 9، فيما تستمر التحقيقات الأمنية بالتوازي مع متابعة المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الأردنية.

مديرية الأمن العام الأردنية الأردن الكرك وزير الصحة الأردني أخبار الأردن

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