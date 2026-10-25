سفيرة مصر بسلوفينيا: مصر تولي أولوية قصوى لأبنائها بالخارج ورعايتهم وحماية حقوقهم

أكدت السفيرة نهلة عصام الظواهري سفيرة مصر لدى سلوفينيا، الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لأبناء مصر بالخارج، ورعايتهم وحماية حقوقهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة بمقر السفارة، مع عدد من رموز الجالية المصرية، في إطار حرصها على الاستماع إلى مطالبهم وشواغلهم.

كما أكدت أهمية التواصل مع المنصات الرسمية المعنية بالمصريين بالخارج، التي ترعاها وزارة الخارجية، وتعمل السفارات على نشرها والتعريف بها.. مشددة على أهمية دور الجالية في دعم المصالح المصرية وتعزيز الروابط بين مصر وسلوفينيا.

وأعربت السفيرة عن تقديرها لأبناء الجالية، الذين يمثلون واجهة مشرفة لوطنهم، مؤكدةً حرص السفارة على استمرار التواصل معهم والعمل على رعاية مصالحهم بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري بالخارج.

كما عبر ممثلو الجالية عن تقديرهم للجهود المستمرة للسفارة المصرية في خدمة المواطنين المصريين بدولة الاعتماد، مثمنين دور الدولة المصرية في رعاية أبنائها في الخارج، والتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، وعلى الأخص في مجال البنية الاقتصادية، وما أبدته من مرونة في التعامل مع التحديات، مقارنةً بما يواجهونه من بيروقراطية في الدول الأوروبية.