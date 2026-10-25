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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين بالأمن والموارد البشرية والعلاقات العامة والإعلام بمركز سقارة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 25 وحتى 29 أكتوبر 2026، وذلك ضمن خطة  الوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بمختلف المحافظات.
 

دورات تدريبية 

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن تطوير الإدارة المحلية يتطلب الاهتمام برفع كفاءة مختلف عناصر منظومة العمل، وتحديث أساليب تنفيذ المهام والمسؤوليات، مع ترسيخ ثقافة الجودة والدقة في الأداء، مشيرة إلى أهمية ربط خطط التدريب بالتحديات العملية التي تواجه العاملين، بما يساعد على تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة المؤسسات المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي الثاني عشر يتضمن تنفيذ أربعة برامج وأنشطة تدريبية، تشمل برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات الأمن، وبرنامج فنيات التعامل مع منظومة «Payroll» بالإدارة المحلية، إلى جانب استكمال برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، واستكمال برنامج إعداد مدير عام العلاقات العامة والإعلام رقم (1)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للعاملين وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام والمسؤوليات بكفاءة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع الحالي تستهدف تطوير مهارات العاملين في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تأمين بيئة العمل، والتعامل مع منظومة الأجور والمرتبات، وإعداد الحقائب التدريبية وفقًا لمعايير الجودة، وتنمية القدرات القيادية والإعلامية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين البرامج يسهم في دعم كفاءة الأداء الإداري والتخصصي داخل وحدات الإدارة المحلية.

منال عوض برامج تدريبية التنمية المحلية مركز سقارة العاملين بالإدارة المحلية

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