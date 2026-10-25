طب الإسكندرية تنظم قافلة طبية لمصانع «روبكس» ببرج العرب وتوقع الكشف على 746 حالة مجانًا

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية قافلة طبية علاجية إلى مصانع «روبكس» بمنطقة برج العرب، بمشاركة 38 طالبًا، و19 طبيبًا ومتخصصًا في مختلف التخصصات الطبية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة الإسكندرية وحرصها على توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف الفئات، والتي تم خلالها توقع الكشف على 746 حالة مجانًا.

شارك في تنظيم القافلة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، والمعهد العالي للصحة العامة، ومؤسسة «تداووا»، إلى جانب مشاركة متميزة من أطباء الامتياز وأسرة «طبيب من أجلك».

وأكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص الكلية على مواصلة دورها في خدمة المجتمع، من خلال توظيف خبراتها الطبية وإمكاناتها العلمية لتقديم الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية والتوعوية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في المبادرات المجتمعية واكتساب الخبرات العملية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة استهدفت تقديم خدمات طبية متكاملة للعاملين بالمصانع، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والاهتمام بالصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة. وأضاف أن القافلة تضمنت توفير الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، وتحويل 106 حالات إلى المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار الاهتمام بالصحة المهنية، تضمنت القافلة تنفيذ حملة توعوية بالتعاون بين أطباء قسم طب المجتمع والمعهد العالي للصحة العامة وكلية التمريض، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين .. كما شارك فريق متخصص من كلية الطب في إجراء فحوصات استقصائية على عمال المصانع، دعمًا لجهود رصد المخاطر الصحية المحتملة وتعزيز سبل الوقاية منها.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 746 حالة في عدد من التخصصات، شملت العظام بواقع 160 حالة، والباطنة 147 حالة، والرمد 108 حالات، وطب الأسنان 96 حالة، والجلدية 64 حالة، والأنف والأذن 60 حالة، والصدرية 52 حالة، والتحاليل الطبية 32 حالة، والجراحة العامة 24 حالة، والأورام والطب النووي 3 حالات.