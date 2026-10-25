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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على عقوبة إقامة منشأة صناعية بدون ترخيص طبقا للقانون

مصنع
مصنع
معتز الخصوصي

حدد القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية  عقوبة إقامة منشأة صناعية بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط القائمين على مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.

ورصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته ، وضبط بداخله (550 طن منتج نهائى ومواد خام أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية منشأة صناعية غلق المنشأة الصناعية المخالفة الحبس نظام الترخيص المسبق

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