من ضغط الدم إلى مخزون الحديد.. دليلك لقراءة التحاليل الطبية

قد تكشف الأرقام المسجلة في التحاليل والقياسات الطبية عن تغيرات صحية لا تظهر أعراضها بوضوح في البداية، بداية من ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات السكر، وصولًا إلى التغيرات التي قد تصيب خلايا الدم ووظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية، لذلك تمثل المتابعة الطبية وسيلة مهمة لفهم الحالة الصحية واكتشاف المشكلات التي قد تحتاج إلى تدخل.

لكن قراءة نتيجة واحدة لا تكفي لتشخيص المرض، إذ تختلف المعدلات المرجعية باختلاف المعمل ونوع الفحص والحالة الصحية، كما تؤثر بعض الأدوية والعوامل الأخرى في النتائج، وهو ما يستدعي تفسير الأرقام بالاستعانة بالطبيب، بدلًا من الاعتماد عليها وحدها في تقييم الحالة.

ضغط الدم الطبيعي.. كيف تفهم الأرقام المسجلة؟

يعد قياس ضغط الدم من المؤشرات الأساسية المستخدمة في متابعة صحة القلب والأوعية الدموية، وتوضح الجمعية الأمريكية للقلب أن القراءة الطبيعية لدى البالغين تكون أقل من 120/80 ملليمتر زئبق.

وتختلف دلالة القراءة بحسب مستوى الضغط الانقباضي والانبساطي، إذ يصنف الضغط الانقباضي بين 120 و129 مع ضغط انبساطي أقل من 80 ضمن فئة الضغط المرتفع عن المستوى المثالي، بينما تشير قراءة من 130 إلى 139 انقباضيًا أو من 80 إلى 89 انبساطيًا إلى ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى، ويقع الضغط ضمن المرحلة الثانية عند تسجيل 140 أو أكثر انقباضيًا أو 90 أو أكثر انبساطيًا.

وتحتاج القراءات التي تتجاوز 180/120 ملليمتر زئبق إلى إعادة القياس بعد دقيقة، والتواصل سريعًا مع الطبيب إذا استمر الارتفاع، أما إذا اقترنت القراءة بألم في الصدر أو ضيق التنفس أو ضعف مفاجئ أو تنميل أو تغير في الرؤية أو صعوبة الكلام، فتستدعي طلب المساعدة الطبية الطارئة.

ويمكن الاطلاع على شرح إضافي لمتابعة ضغط الدم ضمن تقرير اليوم السابع عن الفحوص الضرورية بعد سن الثلاثين.

السكر الصائم والتراكمي.. متى تشير النتائج إلى مقدمات السكري؟

يساعد تحليل السكر في تقييم مستويات الجلوكوز في الدم، ويستخدم للكشف عن مقدمات السكري أو تشخيص الإصابة به ومتابعة العلاج، وتحدد الجمعية الأمريكية للسكري المعدلات التالية لسكر الدم الصائم لدى الأشخاص غير الحوامل.

يكون مستوى السكر الصائم أقل من 100 ملليجرام لكل ديسيلتر ضمن النطاق الطبيعي، بينما تشير القراءة من 100 إلى 125 ملليجرامًا لكل ديسيلتر إلى مرحلة ما قبل السكري، ويقع المستوى البالغ 126 ملليجرامًا لكل ديسيلتر أو أكثر ضمن نطاق تشخيص السكري، مع ضرورة تأكيد النتيجة في معظم الحالات، ويجرى هذا الفحص بعد الامتناع عن الطعام لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

أما تحليل السكر التراكمي HbA1c، فيعكس متوسط مستوى الجلوكوز خلال نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتكون النتيجة الأقل من 5.7% طبيعية، بينما تشير النسبة من 5.7% إلى 6.4% إلى مرحلة ما قبل السكري، وتقع النسبة البالغة 6.5% أو أكثر ضمن نطاق تشخيص السكري.

وفي اختبار تحمل الجلوكوز الفموي بعد ساعتين، تكون النتيجة الأقل من 140 ملليجرامًا لكل ديسيلتر طبيعية، بينما تشير القراءة من 140 إلى 199 إلى مرحلة ما قبل السكري، ويقع المستوى البالغ 200 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أكثر ضمن نطاق تشخيص السكري.

وتوضح الجمعية الأمريكية للسكري أن تشخيص المرض يحتاج في العادة إلى تأكيد النتائج غير الطبيعية، ما لم تكن هناك ظروف سريرية واضحة تسمح للطبيب بالتشخيص اعتمادًا على التقييم المتكامل، كما يمكن الرجوع إلى تقارير اليوم السابع عن أجهزة قياس السكر وأفضل أوقات قياس السكر في الدم.

تحليل صورة الدم الكاملة CBC.. ماذا تعني التغيرات في مكوناتها؟

يوفر تحليل صورة الدم الكاملة معلومات عن خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، إلى جانب الهيموجلوبين والهيماتوكريت ومؤشرات أخرى تساعد في تقييم بعض الحالات المرتبطة بالأنيميا والعدوى واضطرابات الدم.

وتتراوح المعدلات الشائعة للهيموجلوبين لدى النساء البالغات بين 12 و16 جرامًا لكل ديسيلتر، بينما تتراوح لدى الرجال بين 13.5 و17.5 جرامًا لكل ديسيلتر، مع اختلاف الحدود المرجعية من معمل إلى آخر.

أما خلايا الدم البيضاء، فيبلغ نطاقها المرجعي الشائع لدى البالغين نحو 4 آلاف إلى 11 ألف خلية لكل ميكرولتر من الدم، بينما يتراوح عدد الصفائح الدموية عادة بين 150 ألفًا و450 ألف صفيحة لكل ميكرولتر.

وقد يرتبط انخفاض الهيموجلوبين بالأنيميا أو نقص الحديد أو فقدان الدم، في حين قد ترتبط تغيرات خلايا الدم البيضاء بالعدوى أو الالتهابات أو تأثير بعض الأدوية، كما يمكن أن ترتبط اضطرابات الصفائح الدموية بأسباب متعددة تحتاج إلى تقييم طبي.

وتوضح MedlinePlus التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب أن تحليل CBC يقيس مكونات أساسية في الدم، وأن النتائج غير الطبيعية لا تحدد وحدها سبب المشكلة، بل يجب تفسيرها في ضوء الأعراض والتاريخ المرضي وبقية الفحوص، ويمكن كذلك مراجعة تقرير اليوم السابع عن تحليل صورة الدم الكاملة.

الكوليسترول والدهون الثلاثية.. أرقام تكشف جانبًا من صحة القلب

يساعد تحليل الدهون في تقييم بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويشمل قياس الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار LDL والكوليسترول الجيد HDL والدهون الثلاثية.

ويعد مستوى الكوليسترول الكلي الأقل من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر مرغوبًا بشكل عام لدى البالغين، بينما يعتبر مستوى الكوليسترول الضار الأقل من 100 ملليجرام لكل ديسيلتر مناسبًا لكثير من الأشخاص، وقد يحدد الطبيب هدفًا أقل لدى بعض المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات.

أما الكوليسترول الجيد HDL، فتعد المستويات البالغة 40 ملليجرامًا لكل ديسيلتر أو أكثر لدى الرجال و50 ملليجرامًا أو أكثر لدى النساء من الحدود الشائعة المستخدمة في التقييم.

وبالنسبة إلى الدهون الثلاثية، فإن المستوى الأقل من 150 ملليجرامًا لكل ديسيلتر يقع ضمن النطاق الطبيعي، ومن 150 إلى 199 يعد ارتفاعًا حدوديًا، ومن 200 إلى 499 يعد مرتفعًا، بينما تعتبر القراءة البالغة 500 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أكثر مرتفعة جدًا وقد تزيد خطر التهاب البنكرياس.

وتختلف الأهداف المناسبة للكوليسترول والدهون بحسب الحالة الصحية وعوامل الخطر، لذلك لا يكفي الاعتماد على قراءة واحدة لتحديد احتمالات الإصابة بأمراض القلب، بل يجب تقييم نتائج التحليل مجتمعة.

وظائف الكلى والكبد.. لماذا تحتاج النتائج إلى قراءة متكاملة؟

تساعد تحاليل وظائف الكلى في تقييم قدرة الجسم على التخلص من الفضلات والحفاظ على توازن السوائل والأملاح، ويعد الكرياتينين من المؤشرات الأساسية المستخدمة في هذا التقييم.

وتتراوح القيم المرجعية الشائعة للكرياتينين لدى النساء البالغات بين 0.6 و1.1 ملليجرام لكل ديسيلتر، بينما تتراوح لدى الرجال بين 0.7 و1.3 ملليجرام لكل ديسيلتر، مع اختلاف القيم بحسب المعمل والعمر والكتلة العضلية.

كما يستخدم معدل الترشيح الكبيبي المقدر eGFR للمساعدة في تقييم قدرة الكلى على تنقية الدم، ويعد المعدل البالغ 90 أو أكثر ملليلترًا في الدقيقة لكل 1.73 متر مربع ضمن النطاق الطبيعي لدى كثير من البالغين، لكن تفسيره يعتمد على العمر وبقية المؤشرات، وفقًا للمعلومات التي ينشرها المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

أما اختبارات الكبد، فتشمل إنزيمات ALT وAST إلى جانب البيليروبين والألبومين ومؤشرات أخرى بحسب الحالة، وتتراوح القيم المرجعية الشائعة لإنزيم ALT لدى البالغين بين 7 و56 وحدة لكل لتر، بينما تتراوح قيم AST غالبًا بين 10 و40 وحدة لكل لتر، مع اختلاف الحدود المرجعية بين المعامل.

وقد ترتفع إنزيمات الكبد بسبب الالتهابات أو بعض الأدوية أو تراكم الدهون في الكبد أو عوامل أخرى، لكن ارتفاعها لا يعني بالضرورة وجود مرض محدد، كما أن وقوعها ضمن النطاق المرجعي لا يستبعد جميع اضطرابات الكبد، وفقًا لشرح MedlinePlus لاختبارات وظائف الكبد.

تحليل الغدة الدرقية TSH.. المعدل المرجعي يختلف بين المعامل

يساعد تحليل TSH في تقييم نشاط الغدة الدرقية، إذ يقيس مستوى الهرمون المحفز لإنتاج هرموناتها، ويتراوح المعدل المرجعي الشائع لدى البالغين في بعض المختبرات بين 0.4 و4.8 ميكرو وحدة لكل ملليلتر، مع اختلاف النطاقات المرجعية بحسب المعمل والحالة الصحية.

وقد يرتبط ارتفاع TSH بقصور نشاط الغدة الدرقية في بعض الحالات، بينما قد يشير انخفاضه إلى زيادة نشاطها، لكن النتيجة لا تحدد وحدها سبب الاضطراب، وقد يحتاج الطبيب إلى مراجعة مستويات هرمونات أخرى مثل Free T4، وأحيانًا Free T3.

وتتطلب قراءة التحليل عناية خاصة في بعض الحالات، مثل الحمل أو استخدام أدوية معينة أو وجود اضطرابات في الغدة النخامية، ويمكن الاطلاع على شرح الفحص لدى MedlinePlus.

فيتامين D ومخزون الحديد.. ماذا تقول نتائج التحاليل؟

يقاس فيتامين D عادة من خلال اختبار 25-hydroxy vitamin D، وتختلف الحدود المرجعية المستخدمة بين المؤسسات الطبية والمعامل، لكن المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH تعتبر مستوى 20 نانوجرامًا لكل ملليلتر أو أكثر كافيًا لمعظم الأشخاص من حيث صحة العظام.

وقد يرتبط المستوى الأقل من 12 نانوجرامًا لكل ملليلتر بنقص فيتامين D، بينما تعتبر مستويات 12 إلى أقل من 20 نانوجرامًا لكل ملليلتر غير كافية لدى بعض الأشخاص، وفقًا لصحيفة الحقائق الخاصة بفيتامين D لدى المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية.

أما تحليل الفيريتين Ferritin، فيستخدم لتقييم مخزون الحديد داخل الجسم، وتتراوح القيم المرجعية الشائعة لدى النساء البالغات بين 13 و150 نانوجرامًا لكل ملليلتر، بينما تتراوح لدى الرجال بين 30 و400 نانوجرام لكل ملليلتر، مع اختلاف الحدود بحسب المعمل.

وقد يشير انخفاض الفيريتين إلى تراجع مخزون الحديد، في حين يمكن أن يرتفع بسبب الالتهابات أو بعض الأمراض المزمنة، لذلك لا يعني ارتفاعه بالضرورة زيادة مخزون الحديد، ويحتاج تفسير النتيجة إلى مراجعة صورة الدم وبقية مؤشرات الحديد، وفقًا للمعلومات المنشورة لدى MedlinePlus عن تحليل الفيريتين.

متى تستدعي نتائج التحاليل تدخلًا طبيًا عاجلًا؟

لا تعني كل قراءة خارج المعدل المرجعي وجود حالة طارئة، لكن بعض التغيرات المصحوبة بأعراض شديدة تستدعي طلب المساعدة الطبية دون تأخير.

ويعد ارتفاع ضغط الدم الشديد المصحوب بألم الصدر أو ضيق التنفس أو ضعف مفاجئ أو تنميل أو تغير في الرؤية أو صعوبة الكلام من العلامات التي تستدعي التدخل الطبي الطارئ، وفقًا للجمعية الأمريكية للقلب.

كما قد يصبح انخفاض السكر خطرًا إذا أدى إلى ارتباك شديد أو فقدان الوعي أو التشنجات أو عدم القدرة على تناول السكر عن طريق الفم، بينما يحتاج ارتفاع السكر إلى تقييم عاجل إذا صاحبه قيء متكرر أو ألم في البطن أو صعوبة في التنفس أو اضطراب في الوعي.

وبوجه عام، فإن الإغماء أو ألم الصدر أو ضيق التنفس الشديد أو التشنجات أو الارتباك المفاجئ أو الضعف المفاجئ في أحد جانبي الجسم تستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة، بصرف النظر عن نتائج التحاليل.