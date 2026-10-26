حكايات لا تُروى عن دار رعاية الفنانين.. قصص صادمة تكشف روايات منسية

أثار انتقال الفنان سامي عبدالحليم إلى دار رعاية كبار الفنانين اهتمام الجمهور، في ظل رحلته العلاجية المستمرة منذ عدة أشهر، والحاجة إلى توفير الرعاية الطبية ومتابعة حالته الصحية بصورة منتظمة. ولم تكن إقامة الفنانين في الدار أمرًا جديدًا، إذ سبق أن أقام بها عدد من نجوم الفن، بعضهم لفترات مؤقتة وآخرون بصورة دائمة، في مراحل مختلفة من حياتهم.

وتضم قائمة الفنانين الذين أقاموا بدار رعاية كبار الفنانين أسماء ارتبطت بأعمال فنية بارزة، من بينها عواطف حلمي ومحيي إسماعيل ونادية فهمي وآمال فريد، إلى جانب فنانين آخرين احتاجوا إلى الرعاية والدعم في مراحل متقدمة من العمر أو خلال ظروف صحية خاصة.

تفاصيل انتقال سامي عبدالحليم إلى دار رعاية كبار الفنانين

انتقل الفنان سامي عبدالحليم إلى دار رعاية كبار الفنانين لتلقي الرعاية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي، بناءً على قرار اتخذه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبموافقة الفنان وأسرته، وفق تصريحات الفنان محمود عبدالغفار، مدير الدار.

وأوضح عبدالغفار أن أبناء الفنان لم يعارضوا انتقال والدهم، ورحبوا بالخطوة باعتبارها إجراءً مؤقتًا لحين تحسن حالته الصحية، بما يتيح توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته بصورة منتظمة.

ولم تعلن منى أبو سديرة، زوجة الفنان، انتقاله إلى الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي اعتادت من خلاله مشاركة مستجدات حالته الصحية وطمأنة جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

أزمة صحية مستمرة منذ 6 أشهر

تعرض سامي عبدالحليم لجلطة في المخ خلال مارس 2026، أثرت على قدرته على الكلام والحركة، ما استدعى خضوعه للعلاج والإقامة في المستشفيات أكثر من مرة.

وخضع الفنان مؤخرًا لعملية جراحية ضمن سلسلة من الإجراءات الطبية التي تلقاها خلال الأشهر الماضية، في إطار رحلة علاج استمرت نحو 6 أشهر، قبل انتقاله إلى دار رعاية كبار الفنانين لمتابعة حالته وتوفير احتياجاته الصحية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه دور الرعاية المتخصصة في مساندة الفنانين الذين يواجهون ظروفًا صحية صعبة، خاصة مع تقدم العمر أو الحاجة إلى متابعة طبية مستمرة.

عواطف حلمي.. مسيرة فنية طويلة

تأتي الفنانة عواطف حلمي ضمن الأسماء التي ارتبطت بالإقامة في دار رعاية كبار الفنانين.

وقدمت خلال مسيرتها عددًا من الأعمال في السينما والتليفزيون، وشاركت في أدوار متنوعة تركت بصمة لدى الجمهور.

وعُرفت عواطف حلمي بمشاركاتها في الأعمال الدرامية، حيث أدت أدوارًا مساندة في عدد من المسلسلات، واستمرت مسيرتها الفنية لسنوات طويلة.

محيي إسماعيل.. صاحب الأدوار المميزة

يُعد الفنان محيي إسماعيل من الفنانين الذين أقاموا في دار رعاية كبار الفنانين، وهو من الأسماء المعروفة بأدائه المختلف واهتمامه بالأدوار ذات الأبعاد النفسية.

وشارك محيي إسماعيل في مجموعة من الأفلام السينمائية التي قدم خلالها شخصيات متنوعة، وتميز باختياراته الفنية التي ابتعدت في كثير من الأحيان عن الأدوار التقليدية.

جيهان السيد.. ضمن قائمة المقيمين بالدار

تضم القائمة أيضًا الفنانة جيهان السيد، التي ورد اسمها ضمن الفنانين الذين أقاموا بدار رعاية كبار الفنانين، في إطار الدور الذي تقدمه الدار لدعم الفنانين وتوفير احتياجاتهم في مراحل مختلفة من حياتهم.

نادية فهمي.. فنانة واجهت ظروفًا صحية صعبة

تُعد الفنانة نادية فهمي من الأسماء التي ارتبطت بالإقامة في الدار، بعدما واجهت ظروفًا صحية صعبة خلال السنوات الأخيرة من حياتها.

وقدمت نادية فهمي عددًا من الأدوار في السينما والتليفزيون، وشاركت في أعمال درامية متنوعة، قبل أن تتراجع مشاركاتها الفنية مع تدهور حالتها الصحية.

آمال فريد.. نجمة من زمن السينما الجميل

تأتي الفنانة آمال فريد ضمن قائمة الفنانين الذين أقاموا بدار رعاية كبار الفنانين. وبرزت خلال مسيرتها في عدد من الأفلام السينمائية، وشاركت في أعمال مع نجوم بارزين، قبل ابتعادها عن الأضواء في سنواتها الأخيرة.

وارتبط اسمها بمرحلة مهمة من تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت أدوارًا تركت حضورًا لدى جمهور الأفلام الكلاسيكية.

عبدالعزيز مكيوي.. من الشاشة إلى دار الرعاية

كان الفنان عبدالعزيز مكيوي من بين الفنانين الذين أقاموا في دار رعاية كبار الفنانين، بعدما واجه ظروفًا معيشية وصحية صعبة خلال سنواته الأخيرة.

وشارك مكيوي في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، إلا أن ظهوره تراجع بمرور الوقت، قبل أن يتصدر اسمه الاهتمام العام بسبب الظروف التي مر بها والحاجة إلى توفير الرعاية له.

فادية عكاشة.. ضمن أسماء الدار

تضم القائمة كذلك الفنانة فادية عكاشة، التي ورد اسمها ضمن الفنانين الذين أقاموا بدار رعاية كبار الفنانين، التي تستقبل الفنانين الذين يحتاجون إلى الرعاية والمساندة.

وتعكس هذه الحالات تنوع الظروف التي قد تدفع الفنان إلى الإقامة في دار رعاية، سواء بسبب وضع صحي يستلزم المتابعة أو الحاجة إلى دعم مستمر في مراحل متقدمة من العمر.

دار رعاية كبار الفنانين ودورها في دعم النجوم

تُعد دار رعاية كبار الفنانين إحدى الجهات التي توفر الدعم والرعاية للفنانين الذين يحتاجون إلى المساندة، سواء بصورة مؤقتة خلال فترات العلاج أو لفترات أطول بحسب ظروف كل حالة.

وتعيد حالة سامي عبدالحليم تسليط الضوء على أهمية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للفنانين، الذين أمضى كثير منهم سنوات طويلة في العمل الفني، قبل أن تفرض الظروف الصحية أو التقدم في العمر احتياجات جديدة تتطلب المتابعة والدعم.

ومع استمرار رحلة علاج عبدالحليم، يترقب جمهوره وزملاؤه تطورات حالته الصحية، وسط آمال بتحسن وضعه وقدرته على استعادة عافيته.