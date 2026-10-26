الشباب والرياضة بالشرقية: برامج توعوية وتثقيفية لتعزيز الوعي السياسي وتنمية قدرات النشء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وعي النشء والشباب وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية والمجتمعية باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة مشيرًا إلى أهمية دور مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في تقديم برامج وأنشطة متنوعة تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة والموجهة للنشء والشباب بما يعزز دور مراكز الشباب والمنشآت الشبابية كمنصات للتنمية الشاملة وبناء الوعي المجتمعي والسياسي.

شهدت المديرية استمرار فعاليات الشهر الثاني من الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بمراكزح الشباب عن «الأحزاب السياسية والعمل الحزبي» بهدف نشر الوعي السياسي بين النشء والشباب وتعزيز قدرتهم على فهم القضايا السياسية والمجتمعية وترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية حيث شملت الفعاليات تنفيذ لقاءات وندوات توعوية أدارها نخبة من أعضاء نماذج المحاكاة والكوادر الشبابية بمراكز شباب مشتول السوق ومنيا القمح ومراكز التنمية الشبابية بناصر وكفر صقر والصالحية الجديدة.

وأضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة قيام إدارة التعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب بتنظيم حلقة نقاشية بعنوان «تنمية الوعي السياسي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية لدى الشباب» بمشاركة مجموعة من الشباب بهدف تعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أنه تنفيذًا لمبادرة «لأهلنا» نفذ شباب مديرية الشباب والرياضة (YLY) فعاليات توعوية بمدارس سماكين الغرب بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة بهدف نشر الوعي بمخاطر الإدمان ومناهضة التنمر والعنف المدرسي وتنمية المهارات الحياتية والتعلم الفعال بحضور القيادات التنفيذية.

وأوضحت أنه في أجواء مفعمة بالفخر والسعادة أقيمت بقاعة النادي بديوان المديرية احتفالية لتكريم المتفوقين دراسيًا بمختلف مراحل التعليم من أبناء العاملين بالمديرية تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.

وتم تسليم الجوائز للفائزين في مسابقة العزف الفردي لأعضاء مراكز الشباب عن شهر أكتوبر ٢٠٢٦ بهدف تنمية المواهب وتشجيع الإبداع وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز قدراتهم وذلك بحضور قيادات المديرية.

وتستمر المديرية في تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية بما يسهم في تنمية مهارات النشء والشباب وتعزيز وعيهم المجتمعي والسياسي واكتشاف مواهبهم ورعاية المتميزين في مختلف المجالات.