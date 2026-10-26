جوتيريش في القاهرة.. 3 ملفات على طاولة الزيارة

تتصدر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر المشهد الدبلوماسي، في ظل تحركات دولية لاحتواء أزمات المنطقة وتعزيز فرص السلام، بالتزامن مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتفاقم التحديات الإنسانية.

وتشمل الزيارة عددًا من اللقاءات مع القيادة المصرية ومسؤولين عرب، إلى جانب زيارة جامعة القاهرة، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة في ملفات السلام والأمن الإقليمي والعمل الإنساني والتنمية المستدامة.

جامعة القاهرة ترحب بالأمين العام للأمم المتحدة

رحبت جامعة القاهرة بزيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الجامعة، في إطار زيارته الحالية إلى مصر، التي تتضمن لقاءات مع مسؤولين مصريين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وسط تصاعد الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الجامعة اعتزازها بعلاقات التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في دعم السلام والحوار والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة.

جامعة القاهرة تؤكد دعم السلام والحوار

وأوضحت جامعة القاهرة أن تعاونها مع الأمم المتحدة يمتد إلى مجالات علمية وبحثية ومجتمعية تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح والتنوع والمواطنة.

وشددت الجامعة على استمرار دورها في دعم القضايا الإنسانية، وتعزيز قيمة المعرفة، وبناء جسور التعاون بين الشعوب، انطلاقًا من إيمانها بأن تحقيق السلام يرتبط بالعدالة والعلم والحوار، وأن المؤسسات التعليمية تؤدي دورًا مهمًا في ترسيخ هذه القيم.

وتكتسب زيارة جوتيريش أهمية خاصة، إذ يعود إلى جامعة القاهرة بعد زيارته لها في فبراير 2017، بالتزامن مع بداية توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بما يعكس استمرار التواصل بين الجامعة والمنظمة الدولية.

جوتيريش في مصر لبحث أزمات المنطقة

وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مع استمرار تداعيات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الأزمات في عدد من الدول المجاورة.

وكان جوتيريش قد أكد، في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، لدى وصوله إلى مصر يوم السبت 24 أكتوبر 2026، ضرورة وقف اتساع نطاق الحرب، وحماية المدنيين، وتهيئة المجال أمام الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام.

وشدد على أهمية معالجة أوجه عدم المساواة التي تزيد من انقسام المجتمعات، محذرًا من أن استمرار الصراعات يضاعف المعاناة الإنسانية ويدفع العالم إلى مزيد من الانقسام.

كما أكد، قبل الزيارة، أهمية الدور المصري في جهود تسوية أزمات الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة تؤدي دورًا مهمًا في الوساطة والمساعي الرامية إلى احتواء الصراعات.

لقاءات مع مسؤولين مصريين وجامعة الدول العربية

وتتضمن زيارة جوتيريش لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى جانب لقاء نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم جهود السلام، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، فضلًا عن مناقشة الأزمات في الدول المجاورة، ومنها السودان وليبيا.

وتزامنت الزيارة مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، إحياءً لذكرى دخول ميثاق المنظمة الدولية حيز التنفيذ، بما يسلط الضوء على أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة.

زيارة تحمل دلالات مهمة

ومن جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر تحمل دلالات مهمة، وتعكس تقديرًا دوليًا للدور الذي تقوم به القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي والتعامل مع الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزيارة تعكس أهمية الجهود المصرية في تسوية النزاعات، لا سيما القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به مصر تجاه قطاع غزة، من خلال إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى، في ظل العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن التحركات المصرية تمتد إلى ملفات إقليمية أخرى، من بينها السودان وليبيا، عبر جهود الوساطة والتعاون مع المبعوثين الأمميين لدعم الحلول السلمية والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد أن تمسك مصر بقواعد القانون الدولي ودعم العمل متعدد الأطراف يعزز دورها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

التعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة

وتعكس ترحيبات جامعة القاهرة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات والمعرفة، ويسهم في نشر ثقافة السلام والتسامح.

كما تبرز الزيارة الدور الذي يمكن أن تؤديه الجامعات في دعم الحوار حول القضايا الإنسانية والتنموية، من خلال البحث العلمي والأنشطة المجتمعية والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمات، وتعزيز العمل الإنساني، وإيجاد مسارات سياسية تسهم في خفض التصعيد، بما يحافظ على أمن الشعوب ويدعم فرص الاستقرار في المنطقة.