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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

الميزان
الميزان
حياة عبد العزيز

قد تجد نفسك اليوم أمام مواقف تحتاج إلى قدر من الحسم، خاصة إذا كنت تحاول منذ فترة الحفاظ على التوازن بين رغباتك الشخصية ومتطلبات المحيطين بك. ربما تكتشف أن بعض الأمور لا يمكن تركها معلقة إلى أجل غير محدد، وأن اتخاذ موقف واضح قد يخفف عنك كثيرًا من التفكير. لا تتعامل مع الاختلاف باعتباره مشكلة في حد ذاته، بل فرصة لفهم ما يناسبك وما تحتاج إلى تغييره في أسلوب تعاملك مع الآخرين.

الميزان على الصعيد المهني:

قد تحتاج إلى إعادة ترتيب طريقة تعاونك مع فريق العمل، خصوصًا إذا شعرت بأن المسؤوليات لا تتوزع بصورة عادلة. تحدث بوضوح عن المهام المطلوبة منك، وحاول الوصول إلى اتفاق يضمن سير العمل دون تحميل نفسك أعباء إضافية. وإذا ظهرت أمامك فرصة جديدة، فلا تكتفِ بمظهرها الجذاب، بل ادرس تفاصيلها ومدى توافقها مع أهدافك على المدى البعيد.

الميزان على الصعيد العاطفي:

قد يكون من المفيد الابتعاد عن المجاملات التي تخفي وراءها مشاعر حقيقية لم تجد طريقها إلى التعبير. إذا كان هناك أمر يزعجك، فناقشه بهدوء بدلًا من الانتظار حتى يتحول إلى خلاف أكبر. أما إذا كنت أعزب، فقد تشعر برغبة في التعرف إلى أشخاص جدد، لكن لا تجعل ضغط المحيطين بك يدفعك إلى علاقة قبل أن تشعر بالاقتناع والارتياح.

على الصعيد المالي:

حاول أن تمنح احتياجاتك الأساسية الأولوية عند توزيع ميزانيتك، خاصة إذا كانت لديك التزامات قريبة تتطلب استعدادًا مسبقًا. وقد يكون من المناسب إعادة النظر في بعض المصروفات التي اعتدت عليها دون التفكير في ضرورتها. قبل الدخول في أي التزام مالي جديد، تأكد من قدرتك على الوفاء به دون ضغط مستمر.

الميزان على الصعيد الصحي:

قد تحتاج إلى تخفيف ازدحام يومك ببعض فترات الراحة التي تسمح لك باستعادة نشاطك. تجنب تأجيل النوم باستمرار من أجل إنهاء المهام، وحاول تحقيق توازن بين الحركة والجلوس الطويل. وإذا شعرت بأن الضغوط تؤثر في مزاجك، فخصص وقتًا لنشاط هادئ يساعدك على تصفية ذهنك.

نصيحة اليوم لبرج الميزان:

لا تجعل رغبتك في تجنب الخلافات سببًا لتأجيل القرارات الضرورية؛ كن هادئًا في أسلوبك، واضحًا في موقفك، وعادلًا مع نفسك كما تحاول أن تكون مع الآخرين.

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