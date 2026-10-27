ماهر غريب: عرض ليبيا لضم أحمد فتوح لم يصل إلى مليون دولار كما ذكر وكيله

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن تفاصيل العرض الليبي السابق لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن العرض الذي كان مقدم لضم اللاعب بلغ 700 ألف دولار كحد أقصى، وليس مليون دولار كما ذكر وكيل أعماله.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك رفض العرض المقدم، في ظل تمسك النادي بموقفه بشأن مستقبل اللاعب، مؤكدًا أن القيمة المالية المعروضة لم تصل إلى الرقم المتداول، وفقًا للتفاصيل التي كشف عنها.