شبانة: الأهلي مع عموتة يعاني من أزمة فنية والمدير الفني لم يستقر على التشكيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يعاني من أزمة فنية تحت قيادة الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن المدير الفني لم ينجح حتى الآن في إظهار هوية واضحة للفريق أو الاستقرار على التشكيل الأساسي، رغم خوض 10 مباريات رسمية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "إنك تعمل قراءة في دماغ عموتة دي حاجة صعبة، وأتحدى أن يكون هناك حد في الأهلي فاهم دماغ عموتة فيها إيه. هل هو عايز يعتمد على اللاعبين الصغار؟ مش ظاهر، طيب عايز يعتمد على الخبرات؟ مش باين، هل عايز يلعب هجومي؟ مش باين، وهل يجيد التنظيم الدفاعي؟ مش واضح".

وأضاف: "هل عموتة يجيد وضع التشكيل ومعرفة إمكانيات اللاعبين؟ مش باين، وهل منح فرصة لبعض اللاعبين، مثل محمد عبدالله، معناه إنه هياخد فرصة الفترة الجاية؟ محصلش، والفترة اللي فاتت كان بيمنح لاعبين فرصة وبعدين يختفوا".

وتابع: "وفقًا لقراءة دماغ عموتة، مستحيل نشوف محمد عبدالله الفترة الجاية، زي ما حصل مع عمر سيد معوض، اللي شارك في كأس عاصمة مصر وسجل هدفًا وبعدين اختفى. طيب إيه العائد الفني من ده؟ إيه اللي يدور في ذهن عموتة لما لاعب صغير يشارك ويسجل، ثم فجأة يختفي ولا يشارك؟".

وواصل شبانة انتقاداته، قائلًا: "ما هي فكرة ضم لاعبين كبار ويقعدوا على الدكة ولا يشاركوا؟ وإيه الفائدة من مشاركة زيزو بديلًا أمام كيتارا قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، وعدم مشاركة لاعب مثل محمود صلاح؟ ما العائد الفني اللي هيرجع على اللاعب من لعب ربع ساعة؟".

وأوضح: "هل عموتة يعتمد على اللعب الجماعي وتقليل المساحات؟ وهل كانت مشكلة الأهلي إن إمام عاشور ومحمد هاني يقعدوا، ويلعب بلاعبين عندهم نزعة هجومية مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأفشة؟ كل دي حاجات لما تحطها جنب بعضها متعرفش تربطها".

وأضاف: "مفيش حاجة ظاهرة خالص في الأهلي مع عموتة، وهل هو بيلعب بمهاجم صريح أم مهاجم متحرك؟ الشكل الفني العام للفريق مش معروف".

وأشار شبانة إلى أن الجهاز الفني مطالب بتحديد هوية واضحة للفريق، قائلًا: "هل عموتة عايز يفرض شكلًا معينًا على الفريق، رغم إن اللاعبين الكبار مش مركزين ومستواهم متراجع؟ الأهلي محتاج وقفة فنية، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، لأن الأهلي عنده أزمة فنية مسؤول عنها المدير الفني".

وتابع: "لو لاعب مستواه متراجع أو بيعاني من أزمة، باقي الفريق لازم يشيله لو في حالته، لكن ده محتاج شكل فني واضح وتوظيفًا مناسبًا للاعبين".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "الفوز على كيتارا بنتيجة كبيرة مش مقياس، لأنه فريق متواضع، لكن الفوز له فوائد كثيرة، أهمها التأهل إلى دور المجموعات. وبعد 10 مباريات رسمية، عموتة لسه مستقرش على التشكيل الأساسي".