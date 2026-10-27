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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موافقة "النواب" المصري على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية عسكريا يستحوذ على اهتمامات صحف الكويت

موافقة "النواب" المصري على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية عسكريا يستحوذ على اهتمامات صحف الكويت
موافقة "النواب" المصري على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية عسكريا يستحوذ على اهتمامات صحف الكويت
أ ش أ

 استحوذت موافقة مجلس النواب المصري أمس / الاثنين / على تفويض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم السعودية عسكريا على اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة اليوم.

فمن جانبها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن مجلس النواب المصري، في خطوة تأتي تأكيدا لموقف القاهرة الداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها في ظل التطورات الراهنة، وافق أمس، في جلسته العامة، بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم دعم عسكري للمملكة، حال طلبت ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي في إطار التنسيق المصري ـ السعودي بشأن التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، واستنادا إلى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن الرئيس السيسي، خلال استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أمس في القاهرة، تأكيده الأهمية التي توليها مصر لتعزيز جهود الأمم المتحدة واستعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك عبر الالتزام بميثاق المنظمة الأممية، ودعم مصر للحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة وهو ما انعكس في كون مصر من أكبر الدول المساهمة بكوادر متميزة في عمليات حفظ السلام، فضلا عن استضافة مصر عشرات المكاتب والهيئات الأممية.

من جهتها، نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، تأكيده، بشأن إمكانية إرسال قوات مصرية إلى السعودية، أن الموقف المصري واضح وثابت في دعم المملكة والتضامن معها.. مشددا - في مؤتمر صحفي أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة - أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، موضحا أن أي مشاركة محتملة للقوات المصرية ستكون ذات طبيعة دفاعية، وليست موجهة لشن هجوم على أي دولة أو طرف.

موافقة مجلس النواب المصري تفويض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم السعودية عسكريا اهتمامات الصحف الكويتية

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