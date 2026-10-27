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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى.. محافظ الغربية يوجّه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز في 4 مناطق

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين بشأن جودة الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية ونظافة أدوات العجين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية 

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز بندر بسيون وقريتي أبو حمر وميت الشريف عن تحرير 14 محضرًا، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وغلق أحد المخابز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل أو صرف بون الخبز، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

ردع مخالفين 

كما أسفرت الحملات التموينية بإدارات السنطة وسمنود ومركز طنطا عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز، وعدم وجود لوحات تشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة أدوات العجين، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 50 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للمخابز البلدية المدعمة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، لضمان جودة الخبز والحفاظ على حقوق الأهالي، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسبن خدمات مخابز

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