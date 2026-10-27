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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا توجه اتهامات إلى رجلين على خلفية حادث أمني بالقرب من قاعدة «فيرفورد»

بريطانيا توجه اتهامات إلى رجلين على خلفية حادث أمني بالقرب من قاعدة «فيرفورد»
بريطانيا توجه اتهامات إلى رجلين على خلفية حادث أمني بالقرب من قاعدة «فيرفورد»
أ ش أ

 وجه الادعاء العام البريطاني، اليوم الثلاثاء، تهمًا إلى رجلين على خلفية تحقيق في مخطط إرهابي وقع في سبتمبر الماضي بالقرب من قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وقالت النيابة العامة، حسبما أوردت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إنه تم توجيه اتهامات إلى محمد عبد الكريم (24 عامًا) ونعمان الصغير (24 عامًا) بموجب قانون الأمن القومي، وسيمثلان أمام محكمة ويستمنستر الجزئية اليوم.
وقال مساعد المفوض لورانس تايلور، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب الوطنية في المملكة المتحدة، إنه تم توجيه تهمة، بموجب المادة 4 من قانون الأمن القومي لعام 2023، إلى عبد الكريم، المقيم في منطقة وستمنستر بلندن، بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بينما وجهت إلى الصغير، المقيم في نفس المنطقة أيضًا، تهمة، بموجب المادة 3 من قانون الأمن القومي لعام 2023، لدخول مكان محظور لغرض يضر بالمملكة المتحدة.
وأعلنت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي عن إعادة اعتقال رجلين، بينما لا يزال خمسة رجال آخرين تم اعتقالهم خلال التحقيق الأصلي قيد الإفراج بكفالة من الشرطة.
وقد أوقفت الشرطة ثلاث شاحنات صغيرة بالقرب من القاعدة الجوية في جلوسترشاير يوم 27 سبتمبر الماضي، وتم في البداية اعتقال خمسة رجال بعد إعلان وقوع حادث كبير. وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على أي مواد متفجرة في الشاحنات الصغيرة، لكن تم ضبط كمية من البنزين.
وبعد ساعات من الاستجواب، أُفرج عن الرجال الخمسة بشروط كفالة صارمة. ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال رجلين آخرين وأُفرج عنهما بكفالة بنفس الشروط.
وكانت قاعدة "فيرفورد" الجوية تُستخدم سابقًا من جانب الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده ستنقل طائراتها الحربية القاذفة من القاعدة الجوية بسبب "تهديدات" لم يُكشف عنها.

الادعاء العام البريطاني مخطط إرهابي قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني

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