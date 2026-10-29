قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8.6 مليون طن صادرات زراعية في عام.. رئيس الحجر الزراعي يكشف مفاتيح المنافسة المصرية عالميًا
بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا
الرئيس السيسي: احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي ثوابت مصرية
مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي
مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين
حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوّار
صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب
داخل «جركن» بحوزة فني تكييف.. تفاصيل إحباط تهريب 30 تمساحًا صغيرًا بقطار أسيوط
سامي قمصان: الزمالك لم يصنع فرصًا خطيرة .. والحظ لم يُحالف المقاولون العرب
ابنة الزعيم الغاني الراحل نكروما: الرئيس عبدالناصر تدخل شخصيًا لإتمام زواج والدي من مصرية
بوتين يثمن دور مصر المحوري ويؤكد حرص روسيا على تعزيز التنسيق السياسي لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 29 أكتوبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الخميس 29 أكتوبر 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

 فكّر فيما تحتاجه لا فيما تستطيع التحكم به مع تراجع الزهرة ووجود عطارد في بيتك الثامن، ستخضع الأصول المشتركة والعلاقات الحميمة والثقة للتدقيق في وقت مبكر من اليوم، وقد تظهر نزعة تملكية، لكن في الوقت الحالي، يُعدّ قضاء الوقت مع الأصدقاء والأنشطة الجماعية خيارًا صحيًا.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

  وجود الزهرة وعطارد في برج العلاقات لديك يجعل العلاقات الوثيقة أكثر حدة من المعتاد، وقد تتخفى مشاعر انعدام الأمان في صورة اختبار. كن صادقًا قدر الإمكان. مع وجود القمر وبلوتو في برج العمل، سيتحسن أداؤك في العمل، لكن توقعات المنزل أو العائلة قد تسبب بعض التوتر. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

 لذا اهتم بروتينك اليومي قبل أن تحاول إصلاح الأمور للآخرين، وجود الزهرة وعطارد في بيتك السادس المزدحم، بيت المسؤوليات، يوجه انتباهك نحو العمل والصحة، لكن قد تظهر لديك نزعة الغيرة أو السيطرة تجاه أحد زملائك.. 

 برج السرطان وحظك الخميس 29 أكتوبر 2026

مع وجود الزهرة وعطارد في بيتك الخامس، بيت الرومانسية والتعبير عن الذات، فأنت جريء وعاطفي في أسلوبك. مع ذلك، قد تدفعك حدة بلوتو الحتمية نحو التطرف في وقت مبكر من اليوم، في الوقت نفسه، يدعوك القمر في برج الدلو إلى الانفتاح في علاقاتك الحميمة، لذا فإن المساء يُشجع على الانفتاح والثقة.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

 قد تظهر مشاعر التملك في وقت مبكر من اليوم. ومع ذلك، بوجود المشتري في برجك، يزداد حضورك، وقد يكون تعارض القمر مع برجك في بيت العلاقات بعد ظهر اليوم هو السبب في إفراطك في الوعود أو الإفصاح عن الكثير من المعلومات.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 

القمر في برج الجدي يُنشّط بيتك الخامس، بيت الحب والعاطفة والتعبير عن الذات، ولكنه يختبر أيضًا مدى توافق رغبات قلبك والتزاماتك. في الوقت نفسه، ومع وجود الشمس في برج الميزان، يصبح المال وتقدير الذات من أهم أولوياتك. 

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

  يتراجع في بيت المال لديك، إلى جانب عطارد، مما يجعل الأمور المالية وتقدير الذات في صدارة اهتماماتك، ولكن قد تشعر أيضًا برغبة جامحة في التمسك بالأشياء التي تُغريك.  

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

مع تراجع الزهرة ووجود عطارد في برجك، فأنت في قلب الأحداث اليوم، حيث يسود التوتر والغيرة والدفاعية. خذ نفساً عميقاً. يشير وجود القمر في برج الدلو إلى أهمية المنزل والعائلة، بينما يُعزز وجود المشتري في قطاع حياتك المهنية طموحاتك..

برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 

وجود القمر في برج الجدي، في بيتك الثاني الخاص بالدخل والقيم، يدفعك لإعادة النظر في ميزانيتك، وأسعارك، وثقتك بنفسك، ومع وجود الشمس في بيتك الحادي عشر، قد يقدم لك صديق أو مجموعة الدعم. 

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 

 اظهر نفسك وجسّد الشخصية التي تطمح إليها يا برج الجدي ، مع وصول القمر إلى طور التربيع الأول في برجك، ستستحوذ على الأضواء بسهولة، لكن هناك أيضًا توترًا يغذي رغبتك في التغيير. تذكر، مع وجود الشمس في قطاع حياتك المهنية، أن سمعتك وشخصيتك العامة قد تُثقل كاهلك.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 

 مع وجود القمر في برجكِ، فأنتِ اجتماعية وتتطلعين للمستقبل، لكن وجود المشتري في برجكِ الخاص بالشراكات يزيد من التوقعات في هذه الشراكات، وقد تحدث بعض المشاكل بسهولة..

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 

التمسك بأحد هذه الأهداف قد يزداد حدةً في وقت مبكر. في الوقت نفسه، ومع وجود القمر في برج الدلو في بيتك الثاني عشر، قد تتوق إلى العزلة والتأمل، لكن وجود المشتري في برج الأسد يُضفي مزيدًا من التركيز على روتينك اليومي وقوائم مهامك.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم برج الحمل برج الثور برج الاسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في مجال المحطات النووية الصغيرة والعائمة.. الحكومة: تنفيذ 65 تكليفًا رئاسيًا حتى عام 2030.. ومستهدفات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

الإسكان

الإسكان تزف بشرى للمواطنين بشأن موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 9»

ماكينة حفر المترو

القومية للأنفاق: المصريون ينفذون أعمال حفر المترو الجديد لأول مرة دون الاستعانة بخبرات أجنبية

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد