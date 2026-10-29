حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 29 أكتوبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الخميس 29 أكتوبر 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

فكّر فيما تحتاجه لا فيما تستطيع التحكم به مع تراجع الزهرة ووجود عطارد في بيتك الثامن، ستخضع الأصول المشتركة والعلاقات الحميمة والثقة للتدقيق في وقت مبكر من اليوم، وقد تظهر نزعة تملكية، لكن في الوقت الحالي، يُعدّ قضاء الوقت مع الأصدقاء والأنشطة الجماعية خيارًا صحيًا.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

وجود الزهرة وعطارد في برج العلاقات لديك يجعل العلاقات الوثيقة أكثر حدة من المعتاد، وقد تتخفى مشاعر انعدام الأمان في صورة اختبار. كن صادقًا قدر الإمكان. مع وجود القمر وبلوتو في برج العمل، سيتحسن أداؤك في العمل، لكن توقعات المنزل أو العائلة قد تسبب بعض التوتر.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

لذا اهتم بروتينك اليومي قبل أن تحاول إصلاح الأمور للآخرين، وجود الزهرة وعطارد في بيتك السادس المزدحم، بيت المسؤوليات، يوجه انتباهك نحو العمل والصحة، لكن قد تظهر لديك نزعة الغيرة أو السيطرة تجاه أحد زملائك..

برج السرطان وحظك الخميس 29 أكتوبر 2026

مع وجود الزهرة وعطارد في بيتك الخامس، بيت الرومانسية والتعبير عن الذات، فأنت جريء وعاطفي في أسلوبك. مع ذلك، قد تدفعك حدة بلوتو الحتمية نحو التطرف في وقت مبكر من اليوم، في الوقت نفسه، يدعوك القمر في برج الدلو إلى الانفتاح في علاقاتك الحميمة، لذا فإن المساء يُشجع على الانفتاح والثقة.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

قد تظهر مشاعر التملك في وقت مبكر من اليوم. ومع ذلك، بوجود المشتري في برجك، يزداد حضورك، وقد يكون تعارض القمر مع برجك في بيت العلاقات بعد ظهر اليوم هو السبب في إفراطك في الوعود أو الإفصاح عن الكثير من المعلومات.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

القمر في برج الجدي يُنشّط بيتك الخامس، بيت الحب والعاطفة والتعبير عن الذات، ولكنه يختبر أيضًا مدى توافق رغبات قلبك والتزاماتك. في الوقت نفسه، ومع وجود الشمس في برج الميزان، يصبح المال وتقدير الذات من أهم أولوياتك.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

يتراجع في بيت المال لديك، إلى جانب عطارد، مما يجعل الأمور المالية وتقدير الذات في صدارة اهتماماتك، ولكن قد تشعر أيضًا برغبة جامحة في التمسك بالأشياء التي تُغريك.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

مع تراجع الزهرة ووجود عطارد في برجك، فأنت في قلب الأحداث اليوم، حيث يسود التوتر والغيرة والدفاعية. خذ نفساً عميقاً. يشير وجود القمر في برج الدلو إلى أهمية المنزل والعائلة، بينما يُعزز وجود المشتري في قطاع حياتك المهنية طموحاتك..

برج القوس وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

وجود القمر في برج الجدي، في بيتك الثاني الخاص بالدخل والقيم، يدفعك لإعادة النظر في ميزانيتك، وأسعارك، وثقتك بنفسك، ومع وجود الشمس في بيتك الحادي عشر، قد يقدم لك صديق أو مجموعة الدعم.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

اظهر نفسك وجسّد الشخصية التي تطمح إليها يا برج الجدي ، مع وصول القمر إلى طور التربيع الأول في برجك، ستستحوذ على الأضواء بسهولة، لكن هناك أيضًا توترًا يغذي رغبتك في التغيير. تذكر، مع وجود الشمس في قطاع حياتك المهنية، أن سمعتك وشخصيتك العامة قد تُثقل كاهلك.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

مع وجود القمر في برجكِ، فأنتِ اجتماعية وتتطلعين للمستقبل، لكن وجود المشتري في برجكِ الخاص بالشراكات يزيد من التوقعات في هذه الشراكات، وقد تحدث بعض المشاكل بسهولة..

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

التمسك بأحد هذه الأهداف قد يزداد حدةً في وقت مبكر. في الوقت نفسه، ومع وجود القمر في برج الدلو في بيتك الثاني عشر، قد تتوق إلى العزلة والتأمل، لكن وجود المشتري في برج الأسد يُضفي مزيدًا من التركيز على روتينك اليومي وقوائم مهامك.