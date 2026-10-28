قادمة من إسرائيل.. مسيّرات تضرب سفينة حاويات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

قال وزير الدفاع في بلغاريا ديميتار ستويانوف إن زوارق مسيرة ضربت سفينة حاويات قبالة سواحل البلاد على البحر الأسود ‌اليوم الأربعاء، في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات التي أثارت مخاوف بشأن اتساع نطاق الحرب الروسية في أوكرانيا.

هجمات على الحاويات في البحر الأسود



ولم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم على سفينة حاويات يونانية كانت تبحر تحت علم ليبيريا ⁠في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.



وقال مصدر متخصص في الأمن البحري إن طاقم السفينة تم إجلاؤه.

وأفادت الإذاعة الوطنية في بلغاريا بأنه تم إرسال ناقلة لمساعدة السفينة المتضررة، التي كانت في طريقها من ميناء حيفا بإسرائيل إلى كونستانتا في رومانيا.

وقال ستويانوف للصحفيين ‌على ⁠هامش اجتماع أمني "تعرضت سفينة حاويات... لإصابة بثلاثة زوارق مسيرة، على بعد حوالي 21 ميلا إلى الجنوب الشرقي من شابلا".

ومن المرجح أن تكون الهجمات التي شنتها المسيرات على سفن تجارية ⁠قبالة سواحل بلغاريا قد أسفرت عن مقتل نحو 24 من البحارة الدوليين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتعرضت ست سفن تجارية ⁠على الأقل لهجمات.