مؤشر بورصة تورونتو يفتتح على ارتفاع بنسبة 0.09%

افتتح المؤشر الرئيسي للبورصة الكندية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع، مع صدور قرار السياسة النقدية لبنك كندا، مدعوماً بمكاسب في قطاع الطاقة.

وبحلول الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجل مؤشر "إس أند بي/تي إس إكس" المركب صعوداً بنسبة 0.09% ليصل إلى 36202.73 نقطة.

وأعلن بنك كندا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، وذلك في أول زيادة منذ عام 2023، مبرراً قراره باستمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع.

وأوضح البنك - في تقريره للسياسة النقدية لشهر أكتوبر - أن التضخم سيبقى فوق مستوى 3% خلال ما تبقى من عام 2026 ومعظم عام 2027، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول منتصف عام 2028.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الواردات لا يزال يضغط على الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يزيد من مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، أظهرت التوقعات أن الاقتصاد الكندي يتمتع بقدر من المرونة، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 1% خلال عام 2026، مع تسارع النمو إلى 2% في عامي 2027 و2