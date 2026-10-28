للمرة الأولى منذ 2022.. أسعار الغاز الأوروبي تتجاوز 100 يورو مع تصاعد مخاوف الشتاء

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا حادًا، الأربعاء، متجاوزة مستوى 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة للمرة الأولى منذ عام 2022، في ظل تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية واقتراب موسم الشتاء.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلًا عن بيانات السوق، أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي، المعروف باسم «تي تي إف» (TTF)، وهو المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفعت بنحو 4.3%، لتسجل 100.30 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال التداولات، قبل أن تتراجع بشكل طفيف إلى نحو 99.97 يورو.

ويعكس هذا الارتفاع تنامي المخاوف من استمرار اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وتواجه الأسواق الأوروبية ضغوطًا إضافية مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء، في وقت لا تزال فيه مستويات التخزين أقل من المعتاد خلال هذه الفترة من العام.

وبحسب بيانات وتقارير السوق، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 75%، وهي من أدنى المستويات المسجلة لهذه الفترة منذ سنوات، ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تراجع إضافي في الإمدادات أو ارتفاع مفاجئ في الطلب.

وتثير القفزة الجديدة مخاوف من انعكاس ارتفاع أسعار الغاز بالجملة على تكاليف الكهرباء والإنتاج الصناعي وفواتير الطاقة، خاصة في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

ورغم تجاوز الأسعار حاجز 100 يورو، فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي شهدتها أوروبا خلال أزمة الطاقة عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة في ذروة الاضطرابات.

ويترقب المستثمرون تطورات الصراع في الشرق الأوسط، ومدى تأثيره على صادرات الغاز الطبيعي المسال وحركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.