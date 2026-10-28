بعد عامين من انتهاء تعاقده.. سعد سمير يصعّد ضد مودرن سبورت بسبب مستحقاته

جدد سعد سمير، مدير الكرة الحالي بنادي سيراميكا كليوباترا، شكواه من عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي مودرن سبورت، رغم مرور أكثر من عامين على انتهاء تعاقده مع النادي، مؤكدًا تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإيقاف القيد لحين سداد مستحقاته.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لم يحصل على مستحقاته المالية حتى الآن، رغم صدور قرار من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بأحقيته فيها، وتأييد القرار من لجنة التظلمات.

وأضاف أن نادي مودرن سبورت تقدم بشكوى ضده لدى اتحاد الكرة، تضمنت إقرارًا بأحقيته في مستحقاته المالية، موضحًا أن الاتحاد انتهى إلى حفظ الشكوى، في الوقت الذي لا يزال فيه النادي ممتنعًا عن سداد المبالغ المستحقة له، رغم القرارات الصادرة لصالحه.

وأشار مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إلى أنه استنفد السبل المتاحة للمطالبة بحقوقه المالية، قبل أن يتقدم بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإيقاف قيد مودرن سبورت، لحين تنفيذ القرار الصادر لصالحه وسداد كامل مستحقاته، وفقًا للوائح المعمول بها.

واختتم سعد سمير بيانه بالتأكيد على تمسكه بكامل حقوقه القانونية واللائحية، معربًا عن ثقته في الاتحاد المصري لكرة القدم ودوره في إرساء مبادئ العدالة والانضباط داخل المنظومة الرياضية.

كما أكد ثقته في حرص اتحاد الكرة على احترام قرارات لجانه المختصة وضمان تنفيذها، بما يحفظ حقوق اللاعبين ويعزز مصداقية المنظومة الكروية المصرية.