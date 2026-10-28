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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على التشكيل النهائي لـ رابطة النقاد الرياضيين.. بالأسماء

انتخابات رابطة النقاد الرياضيين
انتخابات رابطة النقاد الرياضيين
عمرو مصطفى

أسفرت انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، التي أُقيمت اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمقر نقابة الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي لطفي السقعان بمنصب رئيس الرابطة، بعد انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات، في الانتخابات التي شهدت منافسة على مقاعد هيئة المكتب والعضوية.

التشكيل النهائي لـ رابطة النقاد الرياضيين

 

وحصد لطفي السقعان 296 صوتًا، ليحسم سباق رئاسة الرابطة، فيما فاز أحمد إسماعيل بمنصب نائب الرئيس بعدما حصل على 292 صوتًا، متفوقًا على منافسه عمر الأيوبي، الذي نال 169 صوتًا.

وفي منصب أمين الصندوق، حقق عادل عزام الفوز بعدما حصل على 343 صوتًا، ليكتمل بذلك تشكيل هيئة المكتب الجديدة لرابطة النقاد الرياضيين.

وعلى مستوى مقاعد العضوية، أسفرت الانتخابات عن فوز ستة مرشحين من بين 14 مرشحًا تنافسوا على عضوية الرابطة، وهم: أحمد عادل، وجودة أبو النور، وهشام أبو حديد، وهاني عبد الصبور، وعبد الناصر سليمان، ومحمد صلاح.

ومن المنتظر أن تتولى هيئة المكتب الجديدة مسؤولية إدارة شؤون الرابطة خلال الفترة المقبلة، والعمل على متابعة الملفات المهنية التي تهم النقاد الرياضيين، والدفاع عن حقوق أعضائها، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الرياضية بما يخدم الصحافة الرياضية المصرية.

رابطة النقاد الرياضيين انتخابات رابطة النقاد الرياضيين لطفي السقعان أحمد إسماعيل عمر الأيوبي عادل عزام هاني عبد الصبور محمد صلاح

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