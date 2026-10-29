مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-10-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات قوية في الدوري المصري والسعودي، إلى جانب منافسات الدوري الإيطالي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط، كما يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة في مواجهة أخرى ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وفي الدوري السعودي، يخوض النصر مواجهة أمام الخلود، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة السعودية، بينما يلتقي الخليج مع الحزم، ويواجه الرياض نظيره القادسية، في إطار منافسات الجولة الحالية من البطولة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري المصري اليوم مباراتين، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، عندما يواجه مودرن سبورت، بينما يبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز أمام وادي دجلة.

* مودرن سبورت × الأهلي: الساعة 5 مساءً.

* بيراميدز × وادي دجلة: الساعة 8 مساءً.

وتحظى مواجهة الأهلي ومودرن سبورت باهتمام خاص من الجماهير، في ظل أهمية النقاط الثلاث بالنسبة إلى الفريقين، فيما يسعى بيراميدز إلى استغلال مباراته أمام وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي، أبرزها مواجهة النصر والخلود، التي يسعى خلالها النصر إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة.

* الخليج × الحزم: الساعة 5:35 مساءً، عبر قناة ثمانية.

* النصر × الخلود: الساعة 9 مساءً، عبر قناة ثمانية.

* الرياض × القادسية: الساعة 9 مساءً، عبر قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تتواصل المنافسات في الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فروسينوني مع ليتشي، فيما تشهد مواجهة فيورنتينا وأتالانتا اختبارًا قويًا للفريقين.

* فروسينوني × ليتشي: الساعة 8:30 مساءً.

* فيورنتينا × أتالانتا: الساعة 10:45 مساءً.

موعد مباراة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تختتم قائمة مباريات اليوم بمواجهة قوية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، تجمع بين إيفرتون ونيوكاسل، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى مواصلة المنافسة على اللقب.

* إيفرتون × نيوكاسل: الساعة 10:45 مساءً