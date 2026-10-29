بسبب عطل بخط الصرف الصحي.. إصلاح هبوط أرضي بشارع كريستال عصفور في شبرا الخيمة

تابعت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة والقائم بأعمال رئيس حي غرب، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بشارع كريستال عصفور، بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع طوارئ المرافق الحيوية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.



وأوضحت رئيس المدينة أن المعاينة الميدانية كشفت أن الهبوط ناتج عن عطل بخط صرف صحي عمومي قطره 750 ملليمترًا.

وأضافت أنه جرى الدفع بالفرق الفنية المختصة التابعة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة، حيث بدأت أعمال الحفر والإصلاح واستبدال الجزء المتضرر من الخط، مع تكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأكدت استمرار متابعة الأعمال واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، مع تنظيم الحركة المرورية بمحيط موقع الهبوط، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان عودة الحركة إلى طبيعتها.