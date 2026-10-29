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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواصلة تسليم عقود تقنين الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد جهودها الحثيثة لسرعة إنهاء كافة الملفات المتعلقة بتقنين وضع اليد للمواطنين الجادين.

وأكد السيد الأستاذ عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط أن العمل يسير وفق جدول زمنية محدد وخطة عمل واضحة تستهدف إنجاز الملفات المتبقية، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين، لتوفيق أوضاعهم القانونية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأوضح رئيس المركز أن لجان الفحص والمعاينة تعمل بكامل طاقتها لتسريع وتيرة العمل، مهيباً بالمواطنين أصحاب الطلبات سرعة استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم المقررة للاستفادة من التيسيرات المقدمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الدكتورة حنان مجدى نور الدين محافظ الوادى الجديد  بمتابعة ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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