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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخ غير شقيق للملك.. تعيين هاشم بن الحسين مستشارا لعاهل الأردن

الأمير هاشم بن الحسين
الأمير هاشم بن الحسين
محمود نوفل

أعلن الديوان الهاشمي الأردني صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا لعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اعتبارا من تاريخ 29/10/2026.

والأمير هاشم بن الحسين هو أصغر أبناء الملك الحسين بن طلال والملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وتخرج الأمير هاشم بن الحسين في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وحاصل على ماجستير في علوم القرآن من جامعة البلقاء التطبيقية.

وكان الأمير الأردني قد عُين في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 خلفًا للأمير رعد بن زيد، وتولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينج.

الأردن الديوان الهاشمي الأردني الأمير هاشم بن الحسين الملك الحسين بن طلال الملك عبد الله الثاني

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