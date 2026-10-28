الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن تنشر قوائم المرشحين لانتخابات الغرف التجارية

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، عبر موقعها الإلكتروني، قوائم المرشحين الذين قُبلت طلبات ترشحهم لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لعام 2026.

وأوضحت الهيئة أن الاعتراض على قرارات رفض طلبات الترشح أو قبول طلبات ترشح أي من المرشحين يُقدم خطيًا إلى رئيس لجنة الإشراف، خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأربعاء وتنتهي بعد غد الجمعة، وذلك خلال ساعات العمل الرسمي، وفقًا للنموذج المعتمد المتاح لدى الغرفة التجارية ومقر لجنة الإشراف والموقع الإلكتروني للهيئة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم السبت الموافق 5 ديسمبر المقبل موعدًا للاقتراع، على أن يُؤجل إلى السبت 12 ديسمبر في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، ويُجرى الاقتراع في هذه الحالة بمن حضر.