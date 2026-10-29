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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة ناميبيا: الأمن الغذائي أولوية.. وندعو روسيا لتعزيز الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا الحديثة

رئيسة ناميبيا
رئيسة ناميبيا
محمد البدوي

أكدت رئيسة ناميبيا أن الأمن الغذائي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للدول الأفريقية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا في القطاع الزراعي، وتطوير الشراكة الاستراتيجية من خلال توظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

القمة الروسية الأفريقية

وقالت، خلال كلمتها أمام القمة الروسية الأفريقية، إن العديد من الدول تعاني التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، لا سيما الجفاف والظواهر التي تؤثر على جودة التربة والإنتاج الزراعي، وهو ما يتطلب تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.

وأضافت أن مؤتمرًا عُقد في مدينة ويندهوك عام 2013 شهد اعتماد بيان يتعلق بقضايا التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية التمسك ببنوده ومواصلة العمل على مواجهة الآثار المناخية التي تهدد الموارد الطبيعية والقدرات الإنتاجية.

وشددت رئيسة ناميبيا على أن الزراعة تمثل أساسًا مهمًا للنجاح الاقتصادي، لما يمكن أن تقدمه من إسهام كبير في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن دورها المحوري في دعم الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

ودعت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا في المجال الزراعي، بما يسمح بتطوير هذا القطاع باستخدام الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالمناخ لضمان نمو زراعي مستدام واستقرار الإمدادات.

وأكدت أن التعاون في هذا المجال يجب أن يستهدف معالجة نقاط الضعف التي تواجه الدول، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي في أفريقيا.

رئيسة ناميبيا الأمن الغذائي ناميبيا القمة الروسية الأفريقية

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